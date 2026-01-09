16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

​Сухость, покраснение и шелушение: как защитить кожу зимой? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Эксперт ПНИПУ объяснила, какие средства нужны коже в морозы, а какие – под запретом

​Сухость, покраснение и шелушение: как защитить кожу зимой? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: freepik.com

«У меня, как и у большинства, в условиях сургутской зимы кожа становится сухой, краснеет и шелушится. Какие средства действительно помогают в холодное время года и что лучше не использовать?» – спрашивает читательница siapress.ru Наталья У.

Отвечает кандидат технических наук, доцент кафедры «Химические технологии»Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Юлия Рожкова.

Зимой кожа страдает сразу от нескольких факторов: холода, ветра, перепадов температур и сухого воздуха в помещениях. Главная задача ухода в этот период – сохранить влагу и защитить кожный барьер, чтобы избежать сухости, трещин и раздражения.

Какие средства должны быть в зимнем уходе за кожей?

По словам эксперта, для холодного сезона лучше выбирать мягкие очищающие средства и более плотные кремы с разнообразным липидным составом.

«Особенно это важно для сухой и чувствительной кожи, которая склонна к пересыханию. Общая рекомендация для всех типов кожи – умывание с молочком или крем-гелем с физиологичным pH и увлажнение кремами с церамидами, скваланом, маслами: ши, карите, жожоба, холестерином. Приветствуются в уходовых продуктах такие увлажняющие компоненты как, например, ниацинамид, пантенол, глицерин, Na-PCA», – рекомендует Рожкова.

Что такое колд-крем, и как им пользоваться?

Колд-крем – это плотный защитный крем, чаще всего на основе вазелина или минерального масла. В его составе также содержатся увлажнители (глицерин, гиалуроновая кислота, пантенол), масла, например, масло ши, авокадо, антиоксидантные компоненты, такие как витамин Е и другие. Задача колд-крем – создать на коже пленку, которая удерживает влагу и защищает от холода.

«Несмотря на распространенные опасения относительно использования вазелина или минерального масла в связи с тем, что они являются нефтепродуктами, эти компоненты проходят высокую степень очистки, имеют длительную практику применения, низкий аллергенный потенциал, но, самое главное, в составе колд-кремов они идеально выполняют роль пленки на коже, которая позволяет сохранять влагу и избежать шелушения и покраснения в зимних экстремальных условиях», – рассказывает Юлия Рожкова.

Эксперт не рекомендует применять такой крем длительно в качестве основного ухода. Постоянное воздействие вазелина или минерального масла может нарушить выработку собственных защитных липидов.

Может ли зимний уход вызвать прыщи?

Да, если средство слишком плотное и комедогенное, особенно у кожи, склонной к акне. В этом случае лучше.

«В этом случае есть два варианта: использовать колд-крем при крайней необходимости, строго по назначению и тщательно его смывать или сделать основной акцент на выборе качественных уходовых продуктов. В частности, подойдут кремы с церамидами. Так, церамиды EOP или EOS «склеивают» роговые чешуйки, укрепляя защитный барьер. Не лишним будет и холестерин в составе крема (может быть в составе ланолина), который повышает вязкость клеточных мембран, что делает их более устойчивыми к внешним агрессивным факторам. Также можно использовать увлажняющие средства на основе некомедогенных эмолентов, например, растительных масел с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые кожа уже сама преобразует в церамиды», – пояснила специалист.

Какие средства лучше не использовать зимой?

Юлия Рожкова советует сургутянам отказаться от:

  • агрессивных очищающих средств, в составе которых на первых позициях представлены сульфатные ПАВы (SLS, SLES);
  • спиртов и кислот, которые сушат и разрушают защитный барьер;
  • компонентов, вызывающих раздражение или аллергию.

Правда ли, что зима – лучшее время для пилингов?

Принято считать, что зима – это самое подходящее время для отшелушивания кожи. Однако это не совсем так, предупредила спикер.

Скрабы для кожи лица не рекомендуются в любое время года, а для тела – не чаще одного раза в неделю. Зимой кожа и так ослаблена, а механическое отшелушивание может усилить сухость и раздражение.

При необходимости можно использовать энзимные пилинги – не чаще одного раза в две недели. Более серьезные кислотные и аппаратные процедуры допустимы зимой из-за низкой солнечной активности, но только по назначению специалиста.

За сколько минут до выхода на улицу нужно наносить крем, патчи, маску, масло, парфюм и бальзам для губ?

Рожкова дает такой ответ: «Рекомендуется наносить увлажняющий крем за 30 минут до выхода, чтобы он полностью впитался. Если сократить это время, он не успеет образовать полноценную пленку, и кожа будет менее защищена. Кроме того, большинство увлажняющих кремов содержат воду. На морозе она очень быстро охлаждается и начинает замерзать прямо на коже или в ее верхних слоях. Это вызывает микротравмы сосудов и клеток. Чтобы эффективно защитить губы от обветривания, предпочтительнее использовать бальзамы с пчелиным воском или маслами ши. Наносить их следует за пять-десять минут до выхода».

То же самое с масками, патчами и маслами.

Использовать парфюм можно, и даже удобно. Зимой аромат держится дольше. Но спирт сушит кожу, поэтому лучше наносить парфюм на одежду: шарф, воротник или манжеты.

Какие главных правила здоровой кожи зимой?

Специалист ПНИПУ выделяет три таких правила:

Не пользоваться горячей водой

Горячая вода сушит кожу. Особенно вредно мыть ей руки сразу после прихода с улицы. Резкий контраст температур вызывает микротрещины в верхнем слое кожи, так как он не успевает адаптироваться. А мгновенное и бесконтрольное расширение сосудов – это прямой путь к куперозу (сосудистым звездочкам).

Увеличить потребление воды и витаминов

Достаточное количество чистой воды помогает поддерживать базовый уровень увлажненности изнутри, а витамины выполняют ключевую восстановительную роль:

  • витамин А регулирует обновление клеток и борется с шелушением,
  • витамин С стимулирует выработку коллагена для упругости и является мощным антиоксидантом, защищая от агрессивных факторов,
  • витамин Е укрепляет липидный барьер, удерживая влагу и смягчая кожу.

Сочетание перечисленных витаминов с внешним уходом создает комплексную защиту.

Не растирать кожу на морозе

На морозе кожа становится сухой, менее эластичной и более хрупкой. Грубое растирание травмирует ее верхний слой, вызывая микротрещины, раздражение и усиливая шелушение. Особенно вредно делать это с помощью снега – его кристаллы будут вызывать дополнительные механические повреждения.

Чтобы согреть лицо на морозе, аккуратно прикройте щеки сухими теплыми ладонями или шарфом, чтобы восстановить кровообращение за счет собственного тепла.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:13, просмотров: 52, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Федеральное правительство подготовило закон о приоритетной выкладке отечественных товаров на полках в магазинах 709
  2. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 422
  3. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 313
  4. ​Росгвардия: Рождество Христово в Югре прошло спокойно 271
  5. СИА-ПРЕСС 2025. Прорыв года. Звезда родилась 239
  6. ​С Аллеи Славы в Сургуте украли бронзовую фигуру Лиса-нефтяника 213
  7. ​Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отмечает 70-летний юбилей 144
  8. ​Сухость, покраснение и шелушение: как защитить кожу зимой? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 52
  1. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 3685
  2. ​Студенты из многодетных семей смогут рассчитывать на скидки в большем числе вузов 3123
  3. В России отменили автопродление водительских прав 3103
  4. ​Драка посетителей в одном из баров Сургута дошла до прокуратуры 2778
  5. В Сургуте случился пожар на улице Мелик-Карамова. Два человека в больнице 2137
  6. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2093
  7. ​Прокуратура Сургута проверит информацию об избиении подростка в торговом центре 2072
  8. ​Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск» 1985
  9. СИА-ПРЕСС 2025. Юбилеи года 1979
  10. В северных районах Югры МРОТ превысил 67 тысяч рублей 1949
  1. ​Без души, но в чартах 7372
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 5691
  3. ​Заключение 5629
  4. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 5582
  5. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 4127
  6. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 3839
  7. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 3685
  8. ​​Почему наилучшим решением дела «Лурье – Долина» было бы мировое соглашение? Потому что добросовестные покупатели заботятся о «чистоте» квартиры 3548
  9. Кайдаловы по прозвищу Градские 3450
  10. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 3374

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика