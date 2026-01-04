Чему в сургутской конюшне учатся дети и взрослые накануне Года Огненной лошади

Жеребец ускоряется, снег хрустит под копытами, дыхание сбивается и у всадника, и животного. Год Огненной лошади в конюшне воспринимают без особой символики. Здесь лошадь − это не «красивый фон для фото», а прежде всего живое и сильное существо, требующее ежедневной работы и внимания. В том числе регулярных тренировок, без которых не бывает ни спортивных достижений, ни доверия между человеком и скакуном.

Ухаживать за лошадью нужно каждый день.

Конно-спортивный клуб «Северный ветер» в Сургуте совсем молодой − ему всего полтора года. Как рассказывает хозяйка конюшни Ольга Быкова, начиналось все вовсе не со спорта и медалей, а с первой лошади, в которую семья влюбилась.

«Изначально мы пошли на прокат.Понравилось, начали ходить на тренировкии поняли, что мы влюбляемся в чужого коня. Но это чужой конь! И Ксения, моя дочь, начала втихаря искать нам коня. Как-то приходит и говорит: «Мама, я нашла очень красивого коня». На фотографиях − это ужас. Конь деревенский, не ухоженный, худой, хвост и грива спутанные, в репее.Я говорю: «Как мы его покажем папе? Он не согласится». Нам помогла блогер Дарья, она занимается выведением своей породы лошадей «Русская серебристая». Нам это помогло понять, каким этот конь может стать красивым: игреневый, с белой гривой и хвостом, если за ним правильно ухаживать. Мы так и договорились − показываем папе реального коня и то, каким он станет. Он все-таки согласился», − поделилась директор клуба.

Поставить коня на постой в городе оказалось негде, его даже пришлось на год увозить в Тюмень. После этого и приняли решение строить свою конюшню. Планировали на одного, а в итоге построили сразу на 18 голов − все они сегодня находятся здесь.

Спортивное направление в клубе появилось позже. Ольга Быкова говорит, что два года назад они съездили на Кубок губернатора Югры по конному спорта в Ханты-Мансийске, просто посмотреть, пообщались с директором спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту «Мустанг» Денисом Щербаковым и уже после этого начали искать тренеров и готовить детей.

На тренировке хорошо видно, как по-разному складываются пары «лошадь − всадник».

Начальник конюшни, тренер и спортсмен Ирина Битева подчеркивает: это была тяжелая работа, которую со стороны часто не видно.

«Это кажется, что сидишь на коне и ничего не делаешь», – говорит она.

Но результаты у клуба уже есть. Ольга Быкова перечисляет: на Кубке губернатора привезли второе и третье место, а на чемпионате и первенстве – два золота, два серебра и одну бронзу.

«Плюс у нас еще двое ребятишек выполнили спортивные разряды», – похвасталась Ирина Битева.

Команду здесь формируют не «по списку». Начальник конюшни объясняет: состав сборной каждый год меняется, смотрят, кто готов, кто нет. По ее словам, шанс попасть в команду есть у каждого.

Однако стоит учитывать: лошади в конюшне разные − по возрасту, внешним данным и, конечно, характеру. Каждая из них уникальна. Кто-то энергичный и горячий, кто-то спокойный и степенный.

«Бывает так, что с одним всадником лошадь ведет себя как дикий мустанг. Садится опытный спортсмен на коня, и тот его может утащить, понести. Он балуется, проверяет. Есть девочка Лиза, мы с ней только начали заниматься, она еще слабенькая, начинающая. Сажаю ее на этого же коня, и он везет ее как хрустальную вазу. Делает все аккуратно, спокойно, будто понимает, что везет ребенка. Это очень удивляет. У нас есть такой конь − ахалтекинец Мармелад. С серьезными всадниками он может побуянить, даже на барьерах: проскакать мимо, уйти туда, куда не надо. А с Лизой − идет четко, слушается, не сопротивляется и даже не думает о плохом», − отмечает Битева.

Каждая лошадь имеет свой характер.

Хозяйка конюшни дополняет, что к лошадям должен быть свой, особенный, подход: «У нас первая лошадь, которую мы купили, − Орлик. И в начале я сама этому удивлялась. Если он гуляет на улице и приходят люди, он может просто уйти в угол и стоять. Он подходит не ко всем. Я уже знаю своих, друзей − с ними он спокойно дает себя погладить, фотографироваться. А если у человека напряжение, страх, резкие движения, он сразу это считывает и просто не подходит. Лошадь тоже выбирает, к кому идти, а к кому нет. Поэтому на фотосессиях я всегда сразу предупреждаю фотографов: человек должен быть спокойным. Если он дергается, боится, сильно нервничает − лошадь это моментально чувствует, и она просто не будет стоять. Даже запахи важны, резкие духи лошади тоже не любят».

Орлик − стал началом всей конюшни. Из невзрачного деревенского он постепенно превратился в уверенного и ухоженного городского жеребца.

Сегодня конюшня внутри кажется непривычно тихой. Лошадей немного – большинство гуляют на улице и наслаждаются морозным утром. Но с некоторыми из них все-таки удается познакомиться.

Например, Дивия. Сначала она смотрит настороженно, оценивает. Спустя некоторое время − аккуратно тянется за сахаром. Говорят, характер у чемпионки непростой, «строптивый». И все же, по наблюдениям, ради сладкого она умеет быть мягкой и нежной − правда, здесь сразу предупреждают: много сахара лошадям нельзя.

А Дивия бдит...

Тим тоже не против полакомиться угощением: стучит копытами, трясет головой, обращает на себя внимание. А не заметить его невозможно − мощный, правильный, будто сошедший с картинки. Конь Тим − настоящая модель, его фотография даже попала в итальянский Vogue.

Кто сказал, что модели не едят сладкое?

«Фотограф много лет отправляла свои работы, их не принимали. Потом она приехала к нам, я показала, как вообще снимать лошадей − как подойти, как поставить человека, как не нервничать. Она сняла Тима, отправила − и его напечатали», − рассказывает Ольга Быкова.

Есть здесь и Серый − конь, который со временем стал почти белым. Такая особенность масти: с возрастом шерсть посветлела, а имя осталось прежним.

На плацу тем временем идет тренировка. Лошади свободно несутся по снегу, всадники стараются удержать темп. Здесь хорошо видно: каждая пара − особенная. Кто-то двигается мягко, кто-то резче, с быстрым откликом, будто проверяет границы.

На улице разгуливает и пони – маленькая лошадка, которую считают безопасной для детей. Вдруг − что-то ее не устроило − и она ускоряется. Юная всадница пугается, хочет спрыгнуть, но тренер подбадривает: «Держись, давай!» Страх побеждает − ребенокскатывается на снег, а лошадка продолжает бежать.

Такую ситуацию нельзя оставлять: в первую очередь тренер проверяет самочувствие ученицы, а потом садится на пони, успокаивает ее и проработает этот момент, чтобы животное не закрепило привычку уходить из-под контроля.

Даже маленькая пони может показать характер.

Эта сцена хорошо объясняет, почему конный спорт не такой простой, как кажется на первый взгляд. Занятия в том числе выполняют и воспитательную функцию. Дети здесь многое делают сами: чистят лошадь, готовят амуницию, учатся отвечать не только за себя, но и за живое существо.

«Сначала дети приходят и все время сидят в телефонах. А проходит месяц-два − и телефоны уже не нужны. У них появляется живое общение, дружба, общий интерес. Сейчас этого очень не хватает: все в экранах, даже учеба часто дистанционная. А здесь дети приезжают счастливыми, довольными, родители это видят и радуются, − подчеркивает Ольга Быкова. − Родители уже не раз подходили и просили сделать летний лагерь. Они видят результат. Самое заметное − это влияние на учебу. Появляется мотивация: если плохо учишься − на конюшню не поедешь. И это реально работает. Дети начинают лучше учиться, становятся более ответственными».

Занятия с лошадьми не только успокаивают, но и учат дисциплине.

А между тем на улице морозно. Возникает вопрос: «А лошадям комфортно в нашем климате? Не мерзнут?» В конюшне тоже прохладно, без отопления. Оказалось, что так безопаснее для здоровья. Животные привыкают к температуре, обрастают шерстью или выходят гулять в попонах − как люди надевают куртки.

«Мы подстраиваемся под погоду − и лошади тоже. У кого-то хорошо растет подшерсток, кто-то обрастает меньше. Например, у нас есть лошадь, у которой подшерсток почти не растет, поэтому зимой она гуляет в попоне. Есть зимние, осенние попоны, дождевики − все как у людей. Кто-то зимой мохнатый, кто-то более «лысый», и это нормально. В конюшне отопления нет, и это осознанное решение. Они гуляют на улице, работают, и резкий перепад температур им вреден. Для лошадей важен свежий воздух и постоянное проветривание. Спертый, теплый воздух вредит легким», − поясняет Ирина Битева.

Тренировка закончена, лошади возвращаются в денники. Завтра все повторится − уход, работа, занятия. Поэтому в преддверии Года Огненной лошади в клубе говорят больше о практических вещах. По словам Ольги Быковой, лошадь в новом году может научить трудолюбию. Ирина Битева добавляет − терпению, вниманию и ответственности. И, пожалуй, самому главному − любви ко всему живому.