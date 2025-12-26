Почему при бюджете в 54 миллиарда рублей в Сургуте не будет капремонта школ

В 2026 году в сургутских школах запланирован лишь точечный ремонт — без единого капитального обновления зданий. Всего работы затронут 17 образовательных учреждений, но системного решения проблемы не предусмотрено. По словам администрации, у города нет ни ресурсов, ни возможностей временно перевести детей на период капремонта.

При бюджете Сургута в 54 миллиарда рублей ситуация выглядит парадоксально. Деньги уходят на зарплаты бюджетникам, пособия и поддержание текущей работы городских служб, тогда как школы, больницы и коммунальная инфраструктура продолжают изнашиваться. На фоне роста населения и отсутствия новых производств социальная нагрузка на город увеличивается, а возможности развития — сокращаются.

В этом выпуске журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему бюджет Сургута стал «чрезвычайным», как рост города без экономической базы влияет на школы, и почему проблема ремонта образования — лишь часть более широкой системной истории.

Д.Щ.: В сургутских школах в 2026 году пройдет лишь небольшой локальный или, как говорят, точечный ремонт. Это затронет 17 образовательных учреждений, при этом ни одного большого капремонта в сургутских школах не будет. Когда депутаты спросили у представителей администрации, почему же так, мы же хотим проводить капремонты школ, сказали, что для этого нет ресурсов, в том числе возможностей, куда перевести детей на время, пока школа будет находиться на капремонте. В общем, такой порочный круг, потому что школы будут постепенно без капремонта выходить из строя, новые школы еще когда появятся — неизвестно. Все сложно. Обсудим.

Т.С.: Здравствуй, Дима, здравствуйте, все друзья.

Д.Щ.: Такая ситуация. Мы на самом деле взяли только один этот аспект из всего большого бюджетного процесса, потому что бюджет Сургута — 54 миллиарда, казалось бы. Хотя по большей части он, конечно же, уходит на то, чтобы поддерживать зарплаты бюджетников и поддерживать в состоянии ту систему городского хозяйства и всего остального, чем должна заниматься администрация города. Получается, ремонтировать школы у нас пока не получается. Что по этому поводу думаешь?

Т.С.: Понятно, что по этому поводу ничего хорошего, к сожалению, не думается. Бюджет арифметически растет, а, по сути, он сокращается. Этому есть множество причин. Не будем даже эти причины обсуждать, хотя тоже это интересная тема.

Если говорить не о неких макропричинах... Понятно, что экономика страны находится в сложном состоянии. В стране в федеральном бюджете растет дефицит. Он уже доходит до триллионных значений, 7 триллионов планируемый дефицит. Это большая сумма достаточно. Ясно, что в рамках того бюджетного правила и бюджетного процесса, который существует в России, по вертикали дефицит будет спускаться на все регионы. И, к сожалению, в том числе на регионы-доноры, каковым является Югра. Главным регионом-донором страны является Югра. И даже Югра не вытягивает своей бюджетной нагрузки и уходит в дефицит.

Есть и субъективные причины, которые мы много раз обсуждали. И главное — это достаточно экстенсивное, в смысле постоянно расширяющееся развитие Сургута в части увеличения населения. Мы видим, что в Сургуте не создается новых производств, равнозначных таким производствам, как предприятия топливно-энергетического комплекса. А многие крупные старые производства либо исчезают, как Обь-иртышское пароходство, либо живут на грани рентабельности, как строительная отрасль Сургута на сегодняшний день. И даже «Сургутнефтегаз» показывает убыток. На этом фоне, то есть на фоне сокращения производства, на фоне сокращения местной экономики, население растет стремительными темпами. И тенденция эта направлена в одну сторону — в сторону роста.

Значит, социальная нагрузка на бюджет и на муниципальные службы растет. Школы переполнены, детские сады переполнены, больницы, поликлиники и все остальные социальные учреждения переполнены, работают в максимальную нагрузку. Это еще и приводит к их изнашиваемости достаточно быстрой. Хорошо, что у нас кардиологический центр и перинатальный центр достаточно новые объекты. И пока они износятся сильно, должно пройти лет 10-15. А все остальные учреждения, к сожалению, большинство остальных учреждений требуют элементарной поддержки.

54 миллиарда сургутских бюджетных денег идут на пособия, на заработные платы бюджетникам и на поддержание штанов. Все. Надо это понять. Это такой достаточно чрезвычайный бюджет на самом деле. В этом бюджете уже не заложены возможности развития, создания проектов, которые бы делали город конкурентоспособным по сравнению с другими муниципалитетами Югры и соседних регионов. Речь идет только о выплате всех этих бюджетных обязательств. Все. Какой капитальный ремонт школ?

Д.Щ.: Справедливости ради, 420 миллионов на благоустройство, например. Тоже что-то.

Т.С.: Мы говорим о куске набережной реки Сайма. Между Дворцом торжеств и почти что началом территории исторического культурного центра «Старый Сургут». Для меня новость эта была удивительной, потому что я предполагал, что подобное мероприятие должно осуществляться в рамках КРТ инвестором. Теперь мы видим, что под КРТ город подводит свои собственные инвестиционные расходы. Это неплохо, вопросов нету. Я вообще за то, чтобы город тратил как можно больше денег на набережные, на скверы, на тротуары, на музеи. Город для того и есть, чтобы заниматься не тем, чтобы платить только зарплату бюджетникам, а чтобы еще и этим бюджетникам, и остальным гражданам, которые не зависят от бюджета, а этот бюджет пополняют, создавать условия для комфортной качественной жизни.

Город должен быть главным инвестором в качественную жизнь своих горожан, правильно? Потому что ты можешь получить свою заработную плату, но ты не знаешь, как ее потратить. Не в том смысле, что ты не можешь купить продуктов, с этим как раз в Сургуте все хорошо. У нас каждая улица — это теперь «Магнит», «Пятерочка», «Копейка», «Перекресток», Ozon, Wildberries, СДЭК и эти все курильные комнаты (их скоро прикроют), «Красное&Белое» и наливайки. И аптеки. И стоматология. Вот все культурное пространство города Сургута.

Мы можем тут жаловаться, кричать, стенать: «Ах, как плохо, школы не отремонтируют». Не отремонтируют. Через год бюджет Сургута увеличится за счет кассового разрыва еще больше, дефицит бюджета, соответственно, больше, а школ-то надо еще и строить больше, потому что население прибывает. А социальная политика Югры такова, что мигрантам платят огромное количество бюджетных денег. Местные их не получают, а мигранты получают.

Д.Щ.: Все меньше и меньше, между прочим. Недавно стало известно, что теперь вот эти подарочные 20 тысяч, которые дают рожающим в Югре, мигрантам больше не положено. Ну то есть постепенно, постепенно как бы эта шагреневая кожа сужается.

Т.С.: Тенденция, как говорится, ясна, но это не та тенденция. Потому что на фоне масштабности проблемы эти все меры микроскопические, если не сказать пропагандистские, пиаровские. Не в том вопрос, что они им не нужны, 20 тысяч, они без них выживают прекрасно. А в том вопрос, каков принцип этой дифференцированной политики в выплате пособий и прочих денег из нашего бюджета. Я вообще считаю, что бюджет не должен платить никаких пособий никому в принципе никогда, если ты не инвалид, не пенсионер, студент. Даже невозможно, скорее всего.

Все остальные работоспособные люди должны иметь возможность благодаря грамотной политике государства и регионов, экономической политике и социальной политике, просто зарабатывать хорошие доходы. И жить на эти доходы. И ничего у государства не просить. А мы тут имеем ситуацию, когда государство сначала местное население начинает раздавать бюджетные деньги нашим прекрасным гостям дорогим, а потом мы удивляемся, почему у нас не хватает денег на ремонт школ. Вот и все. Много проблем, много причин, но какие-то местные мы должны решать более радикально, более интенсивно и в совершенно другие сроки. То есть надо говорить уже категорическое «нет» раздаче бюджетных денег приезжающим в наш регион.

Если вы хотите здесь жить — идите работайте, друзья, занимайтесь предпринимательством, извлекайте личные доходы, которые обеспечат жизнь ваших семей. Но только лишь на том основании, что вы решили здесь рожать, и ваша семья увеличивается по экспоненте, отдавать вам деньги в то время, как на ремонт школ денег не хватает — это неправильно, это очевидная вещь. Абсолютно очевидная вещь. Каждая территория должна сохранять себя.

А у нас получается, что мы устроили такой день открытых дверей для всех. Пожалуйста. Хотели 500 тысяч населения — вот получите, расплата, вот она. Вы думали, что чем больше населения, тем больше вам субъект федерации будет давать дотаций. Но тут дело в том, что это не арифметическая зависимость, а геометрическая. На каждого нового жителя Сургута вам надо не один рубль, условно говоря, а 10 рублей. И каждый новый житель стоит городу все дороже, дороже и дороже. И город элементарно не справится с этой задачей. Просто через какое-то время мы обнаружим, что у нас начнет хиреть коммунальная система. Она, кстати, уже хиреет. Где это видано, чтобы посреди зимы у нас занимались промывкой и опрессовкой систем водо- и теплоснабжения. Этого не было даже в самые нищие годы. А у нас эксперименты проводят по введению новых технологий по опрессовке и промывке. Зимой, в декабре. То есть мы же понимаем, что скоро коммунальная система будет точно так же ветшать, как школы. Поэтому вот и все, что можно сказать по этому поводу.

Д.Щ.: Это, в том числе, благодаря новым районам. Росту города.

Т.С.: А город растет. Еще раз: если бы в Сургуте построили нефтехимкомбинат, например, на 30 тысяч работников. Значит, всего это было бы больше 100 тысяч жителей, потому что семьи, обслуживающий персонал, сервис, аутсорсинг и так далее. На 30 тысяч прямых работников это было бы, как пропорция в Сургуте: работников «Сургутнефтегаза» в городе 50-60, до 90-100 с районом. А все остальное — это обслуживающий персонал, в принципе, все остальное население — это обслуживающий персонал градообразующей компании.

Если бы в Сургуте появился условный нефтехим, который борцы за экологию 35 лет назад зарубили, то да, понятно, город должен расти. Появляется новое жилье, появляется новая социальная инфраструктура. А в городе за всю постсоветскую эпоху не возникло ни одного производства. Мы говорим о градообразующих предприятиях. То, что две строительные компании спасли полуразрушенные строительные панели — это не возникновение нового производства, это просто сохранение и эксплуатация советского наследия, даже с учетом модернизации. Это просто позволило не провалиться в какой-то экономической части. А новых производств не возникло. А город вырос почти в три раза за 35 лет. И он вырос за счет таксистов, охранников и кассиров. Вот и все. А они все хотят получать зарплату и пособия.

Д.Щ.: И в школу ходить, на ремонт которых в Сургуте не нашлось организационных усилий. Это чтобы напомнить и закольцевать.

Т.С.: Разумеется. И рожать, и лечиться в больницах — это их право, они люди. Но перекос в социальной политике, он совершенно очевиден. И об этом не мы с тобой говорим, об этом говорит правительство Югры, которое начинает разворот в своей миграционной политике. Но разворот медленный и очень осторожный.

Д.Щ.: Как любой большой корабль, разворачивается он обычно не сильно быстро. Ну что ж, посмотрим, как это все будет продолжаться.