16+
​Обязан ли работодатель платить годовую премию? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Юрист объяснил, в каких случаях «тринадцатая зарплата» положена, а в каких – нет

​Обязан ли работодатель платить годовую премию? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: ru.freepik.com

«Работаю в коммерческой компании: могу ли я рассчитывать на годовую премию или это всегда остается на усмотрение работодателя?» − спрашивает читатель siapress.ru Даниил Рябов.

Отвечает юрист SuperJob Александр Южалин:

Кому выплачивается годовая премия

Все зависит от того, к какой сфере относиться работодатель − бюджетной или коммерческой.

Если организация бюджетная, вопрос с выплатой всевозможных премий (включая годовую) определяется отдельными нормативными актами в соответствующей сфере. Если премия таким работникам предусмотрена законом, то она должна быть выплачена в установленном размере.

Если работодатель относится к коммерческой сфере, вопрос сложнее. Дело в том, что по трудовому законодательству премии не считаются гарантированной частью заработной платы. Закон позволяет работодателю самостоятельно устанавливать систему оплаты труда, в том числе и определять, какие премии он будет выплачивать, за какие успехи и в каком размере.

Работодатель устанавливает свою систему оплаты труда во внутренних документах организации − локальных нормативных актах. Еще условие о выплате тринадцатой зарплаты может быть описано в трудовом или коллективном договоре.

Вывод следующий: если в трудовом договоре или в локальном акте не предусмотрена выплата годовой премии, работодатель имеет право ее не выплачивать, и это не будет нарушением. Если же премия предусмотрена, то на каких условиях и в каком размере она выплачивается, можно прочитать в трудовом договоре и в локальных актах организации.

В каком размере выплачивается премия

Для бюджетников этот момент определяется соответствующим нормативным актом. Если же речь идет о коммерческой организации, размер премии должен быть определен либо условиями трудового договора, либо условиями локального нормативного акта.

Закон не устанавливает ни минимальных ни максимальных размеров премии работника коммерческой организации, работодатель определяет эту сумму сам. Как правило, размер годовой премии устанавливается равным окладу или нескольким, но может быть и фиксированным и вообще не зависеть от оклада.

Может ли работодатель уменьшить размер годовой премии с учетом последних изменений в законодательстве

С 1 сентября 2025 года в Трудовой кодекс было добавлено правило: если размер премии зависит от наличия/отсутствия дисциплинарных взысканий, то работодатель может уменьшить размер премии (при привлечении работника к дисциплинарному взысканию), но размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов. Подробный порядок расчета премий, как было сказано выше, работодатель должен определить в внутренних локальных нормативных актах.

В какой срок выплачивается премия

Срок выплаты премии зависит от ее типа и прописан в трудовом договоре или внутренних правилах компании. Фиксированную премию (например, к Новому году) обычно выплачивают вместе с зарплатой за декабрь. Годовая премия, которая зависит от результатов работы, выплачивается позже − после того, как работодатель подведет итоги года. На это может потребоваться время, поэтому такая премия часто поступает в феврале или даже в последующие месяцы. Чтобы узнать точные даты, нужно обратиться к условиям вашего трудового договора или локальным актам организации.


