Рассказываем, на какие вопросы жителей Сургута ответил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе прямой линии

Во время прямой линии с губернатором Югры Русланом Кухаруком жители Сургута задали вопросы о ключевых проблемах города – от строительства школ до безопасности в общественных пространствах и недостроенных домов. Значительная часть вопросов касалась социальной инфраструктуры, дорог и дворовых территорий, а также судьбы домов, где люди ждут своих квартир годами. Рассказываем, на какие обращения сургутян отвечал глава региона и какие решения были озвучены.

Школы в 5А и 35 микрорайонах

Один из самых болезненных вопросов – строительство школ в 5А и 35-м микрорайонах. Оба объекта оказались заложниками неудачных концессионных соглашений.

По словам губернатора, школу в 5А микрорайоне власти планируют перезапустить после обновления проектной документации в 2026 году. Строительство фактически не началось: вырыт котлован и частично залит фундамент. Готовность объекта не превышает 5%.

Концессионное соглашение расторгли, проект перерабатывают заново. После прохождения экспертизы финансирование пойдет напрямую из окружного бюджета, и строительство включат в трехлетний план.

В 35-м микрорайоне ситуация развивается по другому сценарию. Объект включили в программу комплексного развития территории (КРТ). Проектирование школы взяла на себя компания «Брусника», которая сейчас застраивает район.

Экспертизу проект должны пройти в первой половине 2026 года. После этого школа будет включена в окружное бюджетное планирование.

Школа в 24 микрорайоне и судьба 20А

Губернатор отдельно упомянул и другие городские школы. В 24 микрорайоне Сургута уже запущено проектирование, после чего начнется планирование строительства.

Что касается школы в 20А микрорайоне, объект также оказался проблемным из-за концессионера. Подрядчик нарушил сроки, и муниципалитет готовит расторжение договора. Регион намерен перейти на прямое финансирование работ и завершить строительство.

ЖК «Уютный»

Жители подняли вопрос ЖК «Уютный» – последнего в округе проблемного дома с дольщиками. В Сургуте с 2018 года своих квартир ждут 356 семей. Сейчас объект достраивает уже третий подрядчик.

По словам губернатора, новая компания не просто завершает стройку, а устраняет грубые проектные ошибки предыдущего застройщика. Это замедляет процесс, но необходимо, чтобы не сдать дом с дефектами.

Ввод дома в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года, передача квартир – в 2026 году.

Парк между Тюменским трактом и Крылова

Горожанка пожаловалась на небезопасную обстановку в парке, где зимой появляются люди, ищущие «закладки», при том что там занимаются дети.

Руслан Кухарук подчеркнул, что видеонаблюдение – один из самых действенных инструментов профилактики преступлений.

Губернатор поручил главе Сургута Максиму Слепову проработать установку камер видеонаблюдения и принять совместное решение с полицией.

Планируется подключить территорию к системе «Безопасный город». Камеры, по словам главы региона, должны установить уже в 2026 году.

Дорога к СНТ «Черемушки»

Другую жительницу Сургута интересовало, когда наконец появится полноценная дорога к СНТ «Черемушки». По словам губернатора Югры, проект включен в окружной бюджет на три года. Ввод дороги в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы.

Руслан Кухарук отметил, что в 2025 году в Сургуте реализованы крупнейшие проекты – новый мост через Обь и улица Усольцева, а всего за время действия программы 318 км дорог привели в нормативное состояние.

«Социальное такси»: не хватает машин

Родители детей с инвалидностью пожаловались на сбои в работе социального такси – один перевозчик ушел с рынка, оставшиеся не справляются.

Губернатор пояснил, что сейчас в Сургуте и районе работают четыре поставщика услуги, но поручил департаменту соцразвития разобраться в ситуации.

Власти рассматривают возможность привлечения новых подрядчиков и увеличения числа автомобилей. Параллельно в Ханты-Мансийске тестируют цифровое приложение для заказа социального такси. Если эксперимент окажется успешным, его запустят и в Сургуте.

Спортивные площадки

Вопрос о нехватке мест для занятий спортом получил системный ответ. В новых микрорайонах спортивные зоны будут закладывать еще на этапе проектирования. Речь идет о дворовых площадках, скверах и уличных тренажерах.

В уже застроенных районах власти обещают искать свободные участки под спорт, в том числе использовать территории школ с допуском жителей микрорайонов.

Муниципалитету поручено проанализировать проблемные районы и предложить варианты размещения новых спортивных объектов.

КРТ в микрорайоне 27А

Жители микрорайона 27А напомнили о домах без канализации, с печным отоплением и аварийных строениях. Губернатор сообщил, что микрорайон включен в программу комплексного развития территории. Площадь застройки – около 20 гектаров.

Документы для отбора инвестора находятся в высокой степени готовности. В рамках КРТ предусмотрены расселение, снос ветхих домов, строительство жилья, школы и детсада, а также благоустройство.

Сроки старта проекта прояснят в начале 2026 года – после завершения отбора застройщика.