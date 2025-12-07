Риелторы Сургута объяснили, как сегодня защищать себя при покупке жилья

После истории с квартирой певицы Ларисы Долиной стало ясно: сегодня покупка жилья может закончиться не новосельем, а судом. Даже «чистая» сделка не гарантирует, что продавец потом не попытается оспорить ее в суде, сославшись на мошенников. Как обезопасить себя в такой ситуации? Может ли договор купли-продажи действительно защитить покупателя? Разберемся во всем по порядку в этой статье.

Как работает «бабушкина схема»

Сегодня подобные схемы получили собственное неофициальное название – «эффект Долиной» или «бабушкина схема».Механика проста и из-за этого особенно опасна. Квартиру продает пожилой человек, получает деньги, а спустя время заявляет, что находился под давлением мошенников. Суд признает сделку недействительной, и квартира возвращается бывшему владельцу. Деньги при этом, как правило, «исчезают» вместе с мошенниками.

В Сургуте, по словам брокера Натальи Марковой, подобные сценарии напрямую связаны не с желанием пенсионеров обмануть покупателя, а с внешним воздействием.

«Я предполагаю, что в большинстве случаев именно мошенники оказывают влияние на пенсионеров, провоцируя их на противоправные действия», – рассказала она корреспонденту siapress.ru.

По мнению эксперта, самыми большими рисками на вторичном рынке чаще всего являются скрытые собственники и квартиры в залоге, причем не обязательно у банков – залог может быть у бизнеса или частных финансовых компаний.

Сделка в таких случаях выглядит законной, но по факту человек часто не понимает всех последствий. Давление, страх, непрерывные звонки и инструкции «из трубки» – обычная картина для тех, кто позже идет в суд оспаривать подписанные документы.

Директор сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко подтверждает, что подобные истории в городе действительно случаются, и риелторские компании стараются выявлять такие риски еще до заключения сделки:

«Да, подобные ситуации встречаются. Мы стараемся максимально внимательно относиться к сделкам и заранее выявлять моменты, которые могут создать риски. Для этого у нас предусмотрены внутренние процедуры проверки продавцов и объектов. Например, мы запрашиваем у продавцов документы, подтверждающие их дееспособность, историю владения, анализируем обстоятельства продажи».

Он подчеркивает, что такие проверки нередко позволяют потенциальному покупателю вовремя отказаться от рискованной сделки.

«Бывали случаи, когда такие проверки помогали покупателю вовремя отказаться от сделки. Мы не ставим диагнозы и не обвиняем никого в мошенничестве, но наша задача – предупредить клиента о возможных юридических рисках», – отметил Константин Сыпко в разговоре с корреспондентом siapress.ru.

По его словам, ключевая задача риелтора – не «провести сделку любой ценой», а донести до покупателя всю возможную картину происходящего:

«Покупатель должен понимать, какую именно квартиру и при каких обстоятельствах он покупает – и мы всегда даем честную информацию».

Тревожные сигналы сделки

Опытный покупатель в первую очередь смотрит на документы. Опытный риелтор – на человека. Как отметил Константина Сыпко, именно поведение продавца чаще всего становится первым сигналом того, что сделка может быть небезопасной.

Есть несколько тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание:

– продавец постоянно кому-то звонит или кому-то пишет в процессе переговоров;

– заметно нервничает, спешит, требует завершить сделку как можно быстрее;

– готов значительно снизить цену без объяснимых причин;

– уклоняется от вопросов, скрывает данные о себе и родственниках, не хочет предоставлять документы.

«Когда поведение продавца вызывает сомнения, мы подключаем специалистов – юристов и службу безопасности. Они проверяют информацию, оценивают риски и принимают решение – допустить сделку или остановить и при необходимости обратиться в полицию», – поделился Константин Сыпко.

Может ли договор защитить покупателя

Многие покупатели на вторичном рынке уверены: если в договоре купли-продажи прописано, что продавец действует добровольно и осознанно, то сделка автоматически защищена. Однако риелторы в Сургуте называют это опасной иллюзией.

Брокер Наталья Маркова признает: «К сожалению, все пункты договора, касающиеся адекватного состояния продавца и степени доверия к посредникам в сделке или покупателям, можно оспорить в суде, как показала практика».

По ее словам, одной подписи под договором недостаточно, чтобы доказать, что человек действовал осознанно и свободно.

В то же время, полностью недооценивать роль договора не стоит – он остается важным элементом защиты, если составлен грамотно. Но защищает он не сам факт сделки, а позицию покупателя в суде.

Решающим становится не формулировка, а поведение сторон и движение денег. Это подтверждает и Константин Сыпко: «Сам договор – это важный документ, но он не дает абсолютной защиты. Он лишь подтверждает, что покупатель действовал честно и опирался на заверения продавца. Если речь идет о недееспособности или обмане, суд будет изучать все обстоятельства, а не только текст ДКП. Поэтому основная защита – это качественная проверка продавца и объекта до сделки».

Вывод риелторов прост: договор – это не броня, а один из элементов защиты. И работает он только в связке с аккуратной подготовкой сделки, прозрачными расчетами и профессиональным сопровождением.

Семь дней на размышление и только безнал

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает введение так называемого «периода охлаждения» при сделках на вторичном рынке жилья. Если документ примут, государственная регистрация договора купли-продажи будет происходить не сразу, а через семь дней после подписания.

За это время можно будет выяснить, действует ли продавец по собственной воле или под давлением мошенников.

Наталья Маркова считает, что в инициативе есть практический смысл:

«Я думаю, рациональное зерно в этом есть, так как у госорганов будет время для дополнительных проверок, а у участников сделки – подумать и понаблюдать за ситуацией. 100% защиты это не даст, но будет огромным подспорьем – мошенники, как правило, действуют в моменте, рассчитывая на быстрый результат».

Похожей позиции придерживается и Константин Сыпко:

«Период охлаждения – разумная инициатива. Она может стать дополнительным инструментом защиты и дать сторонам время еще раз взвесить свои действия без давления и спешки. Это особенно важно для пожилых людей и тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Это не панацея, но мера, которая уменьшает вероятность необдуманных решений».

Главное предложение законопроекта – полный отказ от наличных расчетов при покупке квартир на вторичном рынке. Деньги должны передаваться только через банк и только после регистрации перехода права собственности. Для риелторов именно этот пункт может оказаться самым эффективным из всех предлагаемых мер.

«Безналичные расчеты могут добавить организационных нюансов. Но, думаю, что в долгосрочной перспективе они повышают прозрачность сделок и удобство последующего контроля. Очевидные плюсы такого расчета в том, что, во-первых, все операции фиксируются, во-вторых, проще доказать добросовестность покупателя и, в-третьих, сложнее организовать мошеннические схемы. В целом это шаг в сторону более прозрачного рынка», – рассказал Сыпко.

Брокер Наталья Маркова поддерживает эту позицию и также считает отказ от наличных ключевым элементом борьбы с мошенничеством: «Исключение наличных расчетов – огромный плюс в борьбе против разного рода мошеннических схем».

Что сломалось на рынке жилья после «эффекта Долиной»

«Эффект Долиной» показал, что проблема не в отдельных историях, а в устройстве рынка вторичного жилья в целом. По итогам круглого стола в Госдуме участники назвали семь ключевых слабых мест системы, передает РКБ Недвижимость.

1. Не работает механизм возврата денег: квартиру продавцу возвращают, а покупатель часто остается без компенсации.

2. Суды по одинаковым делам выносят разные решения, применяя сразу несколько статей Гражданского кодекса, что делает итог дел непредсказуемым.

3. Слабая защита добросовестного покупателя: действующие способы компенсации не покрывают потерь и не гарантируют восстановления прав.

4. Отсутствие четких правил, как подтверждать добровольность сделки: видеозаписи, справки и обследования часто не принимают во внимание, а решающим становится заключение, сделанное спустя месяцы после сделки.

5. Риски со стороны наследников: они могут оспорить продажу даже после смерти продавца и вернуть квартиру, при этом защита покупателя в таких случаях ограничена.

6. Нет единой системы обмена данными между ведомствами, банками и риелторами, из-за чего мошеннические схемы выявляют слишком поздно.

7. В России до сих пор нет закона о риелторах – рынок работает без единых стандартов и требований к квалификации специалистов.

По итогам обсуждения в Госдуме создали рабочую группу и начали подготовку законопроектов, которые должны закрыть эти «дыры» в системе и усилить защиту покупателей.

Что предлагают изменить

Власти подготовили дорожную карту по защите покупателей жилья. Документ разрабатывали при участии судов, МВД, Росреестра, нотариусов, банков и риелторов. Цель – сделать сделки на вторичном рынке предсказуемыми и защитить добросовестных покупателей.

В дорожной карте предлагают изменить:

Гражданский кодекс

Планируется закрепить защиту добросовестного покупателя: если он действовал осмотрительно, сделку нельзя будет признать недействительной. В законе также хотят отдельно прописать понятие «продавца под влиянием мошенников» и установить единые критерии, по которым суды будут оценивать добровольность сделки.

Судебную практику

Судам рекомендуют оценивать не только состояние продавца, но и поведение покупателя – насколько он был осмотрительным. Факт мошенничества не должен автоматически лишать покупателя прав. Также предлагается обязать суды четко расписывать в решениях, кто, когда и что должен вернуть.

Регистрацию сделок

Росреестру предлагают внедрить механизм «второй руки»: собственник сможет установить запрет на регистрацию сделки без подтверждения от доверенного лица. Для пожилых и уязвимых граждан планируют рассмотреть схему автоматического уведомления родственников через «Госуслуги».

Компенсации покупателям

Государственную выплату при потере жилья предлагают распространить и на случаи, когда продавец действовал под влиянием мошенников.

Работу нотариусов

Предлагается усилить проверку «сделкоспособности» сторон: возможна обязательная нотариальная форма всех сделок с жильем, видеофиксация подписания и хранение записей в едином архиве.

Роль риелторов

Риелторов хотят встроить в систему раннего выявления мошенничеств – им рекомендуют дать прямой канал связи с МВД. Также планируется разработка единых памяток для клиентов о рисках сделок.

Цифровую защиту

Правительству предлагают создать антифрод-систему на базе цифрового профиля – чтобы анализировать риски и предотвращать мошенничество еще до сделки.

Кроме того, обсуждаются идеи обязательного страхования сделок, заморозки денег после продажи, внесения залога при судебных исках и принятия закона о риелторской деятельности.

В итоге история одной квартиры превратилась в индикатор системных ошибок рынка. Пока законодательство только перестраивается, лучшей защитой покупателя остаются осторожность, профессиональное сопровождение сделки и максимальная прозрачность расчетов.