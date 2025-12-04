Рассказываем, кто работает в самой загруженной пожарно-спасательной части №41 в Сургуте

41-я пожарно-спасательная часть города Сургута живет отдельным ритмом. Это место, где пожары начинаются еще до того, как появляются языки пламени. Здесь не пахнет гарью и не слышно сирен, но именно отсюда уезжают те, кто будет первым ‒ и часто единственным барьером между огнем и людьми.

В этой части служит 86 человек. И это одна из самых «боевых» пожарно-спасательных частей города: подразделение работает не только в своем районе выезда, но и регулярно выезжает на подмогу в другие части. Про себя пожарные 41-й части говорят коротко: «Мы ‒ самая «катающаяся» часть Сургута».

Видно сразу: твое это или нет

Со старшим пожарным 41-й пожарно-спасательной части Богданом Пешковым корреспондент siapress.ru знакомится в пункте связи части. По его словам, идти работать в пожарною охрану могут и мужчины, и женщины. Образование может быть самым обычным: 11 классов или любое среднее профессиональное. Высшее профильное ‒ это шанс сразу попасть на руководящие должности.

Но Богдан честен: образование здесь ‒ не главное: «Все обучаемо. Но сюда не приходят по объявлению. Сюда идут те, кто искал свое призвание и нашел его здесь».

Один адрес ‒ одна минута

Работа диспетчера ‒ это не «взять трубку и записать адрес». Это постоянное напряжение. Каждый вызов, будь то пожар, ДТП, короткое замыкание, ложный звонок, проходит именно через диспетчера.

На выезд дается одна минута. Неважно, где застала тревога ‒ в столовой, в комнате отдыха или среди ночи во время короткого сна.

«Бывает, просыпаешься, а уже в дороге, и даже не понимаешь, как оделся, вышел, закрыл ворота. Все отработано до автоматизма. Организм так настроен, что ко всему всегда готов», ‒ улыбается он.

Через пять минут ‒ ты уже в эпицентре.

Пять машин, тонны воды и сорок минут воздуха

В 41-й пожарно-спасательной части в боевом расчете находятся пять единиц техники. Основу техники составляют машины на базе «Урала»: около шести тонн воды и запас пены.

Есть и высотная техника ‒ автолестница поднимается к девятому этажу, коленчатый подъемник ‒ до четырнадцатого, эта техника используется для спасения людей, подачи воды и поднятия оборудования.

На смену заступают дежурные караулы, которые работают сутки через трое. Утро в части начинается одинаково. В восемь утра ‒ развод: все выстраиваются в боевой одежде. Во время развода проверяют документы, экипировку, спрашивают обязанности личного состава. И только потом начинается прием техники.

Каждую машину принимают полностью. Если разобрать пожарный расчет, пожарно-спасательного инструмента наберется буквально на несколько гаражей.

«Он везде ‒ под сиденьями, в ящиках, в шкафах. Иногда кажется, в машине больше оборудования, чем металла», ‒ смеется Богдан.

По его словам, дыхательные аппараты ‒ один из ключевых элементов экипировки: «В дыму ведь дышать невозможно, поэтому мы используем средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения ‒ аппараты на сжатом воздухе. Этого запаса кислорода хватает в среднем на 40 минут».

Пожары не повторяются

Никакой «рутины» в этой профессии не бывает. Каждый пожар индивидуален.

«Эвакуация и спасение людей, угроза взрыва, распространения пожара на более большую площадь», ‒ перечисляет Богдан Пешков.

Один из самых тяжелых пожаров за последние годы Богдан вспоминает без пафоса ‒ просто рассказывает, как это было. Сначала утром 12 декабря 2023 года загорелось кафе «Азия». Мороз, обледеневшая техника, усталость ‒ и сразу новый вызов.

«Мы только вернулись в часть, успели переодеться и тут же поехали дальше. Загорелось здание автосервиса. Там была угроза взрыва ‒ по предварительным данным, внутри находилось около 260 газовых баллонов», ‒ вспоминает Богдан.

Здание автосервиса после тушения пожара.

Один из баллонов действительно взорвался уже во время тушения. Началось стремительное распространение огня, резко выросла температура в очаге.

«Это было страшно. Не только из-за огня, а из-за того, что в любой момент мог рвануть еще не один баллон», ‒ говорит собеседник.

Пожарные 41-й пожарно-спасательная части после ликвидации огня.

К пожару стянули серьезные силы: двенадцать единиц техники и более сорока человек личного состава.

Эти люди знают город по-другому

В пункте связи части висит карта района выезда. На ней изображены все пожарные гидранты, социально значимые объекты.

На каждый крупный объект в районе выезда части ‒ школа, детский сад, предприятие ‒ разрабатывается план тушения пожара или карточка тушения пожара. Пожарные знают, есть ли в здании подвал, чердак, лифты, сколько людей днем и ночью.

Почему сюда хотят вернуться

41-я пожарно-спасательная часть ‒ не просто место работы. Это дружественная атмосфера: уютная, домашняя. Суточная работа делает коллег больше, чем сослуживцами. Караулы здесь ‒ почти семьи. Люди годами работают в одном составе.

«Мы понимаем: на выезде мы доверяем друг другу жизни. И это меняет людей», ‒ говорит Богдан.

Главное не техника, а люди

Все пожарные знают: бояться ‒ это нормально.

«Откуда люди бегут ‒ мы туда идем. И если не мы, то кто?» ‒ делится спикер.

41-я пожарно-спасательная часть Сургута ‒ это команда, построенная на взаимной ответственности и профессиональном выборе. Это коллектив, в котором служба становится частью жизни. Их работа тяжелая, но выбранная осознанно.