Государство готово передать объекты культурного наследия Югры бизнесу в обмен на научную реставрацию и сохранение исторического облика

Купеческие дома, старые амбары и радиостанция начала XX века − в Югре сразу восемь объектов культурного наследия сегодня ищут инвесторов, которые готовы не просто вложиться в квадратные метры, а вернуть этим зданиям жизнь. Все они собраны в каталоге «Наследие» ДОМ.РФ − федеральной платформе, через которую можно получить объект на особых условиях в обмен на его восстановление.

Для инвесторов предусмотрены два основных механизма работы. Первый − программа «Аренда за рубль»: предприниматель за свой счет проводит полноценную научную реставрацию объекта, после чего получает его в символическую аренду на срок до 49 лет. Второй вариант − льготная приватизация с обязательством восстановить здание в установленные сроки. После реставрации в таких помещениях можно размещать офисы, гостиницы, заведения общепита, креативные пространства, детские и медицинские центры.

Редакция siapress.ru решила ознакомиться с объектами, которые сегодня находятся в «листе ожидания» инвесторов.

Объекты в ожидании

Жилой дом

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, д. 22.

Это образец русского деревянного зодчества конца XIX века. Дом принадлежал зажиточному жителю села Самаровское и входил в состав усадьбы, которая до наших дней не сохранилась. Здание располагалось на улице Церковной (сейчас − Кирова).

Дом датируют 1890-ми годами. Он отмечен на плане села Самаровского конца XIX века, а также зафиксирован на панорамной фотографии Самарово, сделанной фотографом А.И. Галкиным в 1906−1910 годах.

Жилой дом усадьбы купцов Новицких

Адрес: Октябрьский район, с. Шеркалы, ул. Нестерова, д. 26.

Усадьба купцов Новицких − один из редких сохранившихся усадебных комплексов дореволюционного периода. Купцы Новицкие были зажиточной и деятельной семьей, создавшей на своей земле ухоженное и продуманное хозяйство.

Комплекс представляет собой пример шляхетской усадьбы: небольшой, но изящной, с продуманной планировкой территории. При владельцах здесь были построены хозяйственные постройки, разбит парк, устроена гидротехническая система. После 1917 года усадьбу переоборудовали под коммунальное жилье, а позже использовали в административных целях.

Амбар усадьбы купцов Новицких

Адрес: Октябрьский район, с. Шеркалы, ул. Нестерова, д. 28 а.

Амбар усадьбы Новицких впервые упоминается в архивных документах 1907 года. Он входил в состав усадебного комплекса вместе с жилым домом и вторым амбаром.

Изначально здание было одноэтажным, деревянным, с крышей, покрытой дранкой. Со временем постройка была разобрана совхозом, а затем восстановлена в 1980 году в ходе реставрационных работ по проекту, основанному на исторических материалах.

Амбар усадьбы купцов Новицких

Адрес: Октябрьский район, с. Шеркалы, ул. Нестерова, д. 28 б.

Второй амбар усадьбы был возведен одновременно с жилым домом и построен по заказу Тимофея Новицкого. Он принадлежал семье купцов и входил в ансамбль «Усадьба купцов Новицких».

Усадьба купцов Новицких

Адрес: Октябрьский район, с. Шеркалы, ул. Нестерова, д. 26.

Территория бывшей усадьбы находится в центре села и включает двухэтажный жилой дом и две хозяйственные постройки. Дом построен либо в 1885, либо в 1895 году по заказу Тимофея Новицкого и до советского времени принадлежал купеческому роду Новицких.

Здание краеведческого музея

Адрес: р-н. Березовский, пгт. Березово, ул. Собянина, д. 45.

Деревянное здание, известное как «Дом главного казначея», расположено в историческом центре Березова, на перекрестке одной из главных улиц.

Четкой даты строительства не сохранилось, однако по архитектурным признакам дом относят к концу XIX − началу XX века. Согласно данным исследователя В.В. Фарносовой, здание принадлежало помощнику исправника Кушникову и строилось для главного казначея.

В разные годы здесь размещались касса наркомфина и райфинотдел. С 1979 года в доме работает Березовский краеведческий музей.

Дом рыбопромышленника Горкушенко

Адрес: Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 27.

Дом построен в конце XIX века и принадлежал рыбопромышленнику Горкушенко − тюменскому мещанину, проживавшему в селе Кондинском Тобольской губернии (ныне − Октябрьское).

Здание является характерным образцом жилой застройки своего времени, соединяя черты народного деревянного зодчества и элементы архитектурных традиций того периода.

Здание первой радиотелеграфной и электрической станции в Самарово

Адрес: г. Ханты-Мансийск, пер. Нагорный, зд. 4а.

Проект строительства радиостанций на Тобольском Севере был утвержден в 1924 году. Сеть должна была связать Тобольск, Самарово, Кондинск, Березово, Кушеват, Обдорск и Сургут.

Из-за нехватки средств в 1924 году запланировали строительство только в двух населенных пунктах − Самарово и Кондинском.

«Так, для Самарово предназначалась радиостанция мощностью в 10 кВ с дуговым генератором Паульсена, два приёмных аппарата с кристаллическим и регенеративным детекторами, двигатель внутреннего сгорания и пр. Отсутствие должного финансирования отодвинуло процесс строительства радиостанций на Тобольском Севере, и он был запущен только спустя год. В 1925 г. Правительством СССР были выделены средства Уральскому Округу Связи (247 000 руб.) для возведения радиостанций на Тобольском Севере в Самарове, Кондинском, Кушевате / или Мужах и Берёзове», − говорится на сайте.

Мероприятия 1925 и начала 1926 гг. позволили построить на возвышенном месте кирпичное здание радиотелеграфной и электрической станции в Самарово, а также технически его оснастить и ввести в эксплуатацию.

В кадастровых документах объект позднее значится как «Здание дизельной», а годом ввода в эксплуатацию указан 1968-й.

«Поэтому более поздние постройки (в юго-восточной и юго-западной частях здания, а также перенос главного фасада с восточного на южный с последующим обустройством проемов) относится предположительно к 60-м – 70-м гг. ХХ в.», − пояснили в истории объекта

Память − под защитой?

В Югре завершили многолетнюю работу по установлению охранных зон для объектов культурного наследия. Последними в перечне стали два знаковых объекта – исторический амбар в Берёзово и здание пожарного депо в Ханты-Мансийске. Об этом в ноябре сообщила в социальных сетях заместитель губернатора округа Елена Майер.

«Пожарная каланча на Комсомольской − это памятник истории пожарной охраны региона, известный далеко за пределами Югры. Первое депо на этом месте построили в 1934 году, во времена активного становления Остяко-Вогульска (так до 1940 года назывался Ханты-Мансийск). После того как пожарная часть переехала в 1980-х, историческое здание долго стояло заброшенным и в итоге было разобрано. Чтобы сохранить память места, в начале 2000-х здесь возвели новое здание в «стиле старой каланчи». Сегодня в его стенах располагается Этнографический музей «Торум Маа», который продолжает охранительную миссию этого места, создавая в центре города островок традиционной культуры», − поделилась она.

Кроме того, по ее словам, не менее ценным объектом остается амбар в Березово, построенный в конце XIX века. Он расположен на улице Путилова и является редким примером постройки своего времени, сохранившимся до наших дней.

В результате все 38 объектов культурного наследия округа, для которых требовалось определить границы охраны, получили официально утвержденные зоны защиты. Как отметила Майер, это означает, что на прилегающих территориях теперь действуют специальные регламенты, предусматривающие:

запрет на работы, способные повредить фундамент и конструкции зданий;

ограничения на застройку, которая может нарушить исторический облик;

требования к новым объектам, включая высотность, стиль и материалы для сочетаемости архитектуры.

«Эта масштабная работа велась во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20 августа 2012 г. № Пр-2217. Теперь любая новая стройка или реконструкция в этих зонах будет строго регулироваться, чтобы сохранить наше историческое достояние для будущих поколений», − резюмировала замгубернатора.

Сколько объектов культурного наследия в Югре

По состоянию на 1 ноября 2025 года в округе под государственной охраной находятся тысячи памятников истории и культуры.

Официально учтены:

981 объект культурного наследия федерального значения,

144 объекта регионального уровня,

19 памятников муниципального значения,

6 415 выявленных объектов, для которых еще продолжается процедура закрепления охранного статуса.

Всего в округе зафиксированы:

1 070 памятников,

17 ансамблей,

57 достопримечательных мест.

Больше всего в Югре объектов (в том числе выявленных) археологического наследия − их насчитывается 7 389.

Распределение по районам

Количество объектов культурного наследия по муниципалитетам распределено неравномерно:

Белоярский район : 9 памятников, 2 ансамбля, 5 достопримечательных мест;

: 9 памятников, 2 ансамбля, 5 достопримечательных мест; Березовский район : 46 памятников, 6 ансамблей, 6 достопримечательных мест;

: 46 памятников, 6 ансамблей, 6 достопримечательных мест; Кондинский район : 5 памятников;

: 5 памятников; Нефтеюганский район : 209 памятников, 5 ансамблей, 10 достопримечательных мест;

: 209 памятников, 5 ансамблей, 10 достопримечательных мест; Нижневартовский район : 3 памятника, 1 ансамбль, 2 достопримечательных места;

: 3 памятника, 1 ансамбль, 2 достопримечательных места; Октябрьский район : 10 памятников, 1 ансамбль, 2 достопримечательных места;

: 10 памятников, 1 ансамбль, 2 достопримечательных места; Советский район : официально зарегистрированных объектов в перечне нет;

: официально зарегистрированных объектов в перечне нет; Сургутский район : 727 памятников, 1 ансамбль, 31 достопримечательное место;

: 727 памятников, 1 ансамбль, 31 достопримечательное место; Ханты-Мансийский район: 61 памятник, 1 ансамбль, 1 достопримечательное место.

«В настоящее время в автономном округе в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включено 57 достопримечательных мест – 3 федерального значения, 45 регионального значения и 9 местного (муниципального) значения. На все достопримечательные места нормативными правовыми приказами Госкультохраны Югры утверждены границы и режим использования территорий», − отмечают в службе государственной охраны объектов культурного наследия Югры.

В Сургуте статус объектов культурного наследия имеют:

Дом Г. С. Клепикова (ул. Просвещения, 7);

Дом, где с 1957 по 1961 год жил геолог Фарман Салманов (ул. Терешковой, 49);

Достопримечательное место «Культурный слой Сургута»;

Городище Сургутское I (у ручья Кедровый);

Поселение Сургутское I;

Поселение Сургутское II;

Поселение Чернореченское;

Археологический объект «Сайма 1»;

Мозаичное панно на фасаде аэровокзала «Мадонна с младенцем в иллюминаторе» (ул. Аэрофлотская, 50).

Всего, как ранее сообщал департамент культуры Югры, в регионе насчитывается 6 345 объектов культурного наследия, 7 326 археологического наследия, 981 объект имеет статус федерального значения, 144 регионального значения и 19 объектов муниципального значения.