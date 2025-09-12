Александр Попов подвел итоги работы и рассказал, что будет дальше с обновлением автобусов в Сургуте

На территории СПОПАТ прошел брифинг, на котором генеральный директор Александр Попов объявил об уходе с поста. Он подвел итоги полутора лет работы и обозначил векторы развития, которые остаются его преемнику. Мы собрали основные тезисы.

Причины ухода: личные, а не рабочие

Руководитель СПОПАТа сразу дал понять: решение уйти не связано с работой предприятия или городской обстановкой. Причины − личные, семейные.

«Обстоятельства связаны исключительно с моими семейными ситуациями. Никак они не связаны с какими-то рабочими процессами или, в общем, с какой-то обстановкой в городе. Много говорить об этом не буду, но вынужден уехать к себе на родину, на Сахалин. Есть необходимость заботиться о родных и близких мне людям», − заявил он.

С 15 сентября новым директором СПОПАТ станет Сергей Цветков − заместитель Попова.

«Опытный руководитель, местный, сургутянин, поэтому уверен, что в его руках предприятие не только продолжит все начатые векторы, но и также будет развиваться и приобретать более мощные компетенции», − резюмировал Александр Попов.

Он признался, что не собирался уходить из Сургута, привык к городу и даже перевез сюда семью.

«Я не скажу, что удовлетворен показателями по одной простой причине, потому что план был доработать три года. Вот когда было бы три года, тогда можно было бы подвести под этим итоговую черту. Я скажу честно, я планировал отработать один контракт трехлетний, более не планировал оставаться по одной простой причине. Считаю, что нормальная модель управления это как раз где-то три-пять лет на предприятии. Потому что после замыливается глаз, теряется активность, эффективность, и очень хорошо, когда приходят другие люди, которые видели предприятие со стороны, и может быть помоложе, может быть поопытнее, поэффективнее», − высказался Попов.

По его словам, только полтора года фактически ушло на то, чтобы предприятие вывести в стабильное состояние.

«Дальше мы заложили фундаменты, это новая мойка, это новый газозаправочный модуль, и как раз за три года полностью было бы обновление подвижного состава. Помимо всего прочего, есть и будут выполнены планы по благоустройству предприятия. И вот, наверное, спустя три года, когда это можно было бы увидеть, можно было бы сказать, да, все классно, все получилось, я так и хотел. Сегодня, к сожалению, я так и не скажу. В общих чертах по производству параметра, я понимаю, мы их подтянули. За предприятие, скажу честно, оставлять его не стыдно. Но дальше коллеги доведут начатое до ума», − заверил он.

Парк увеличили, автобусы обновили

По словам Попова, когда он приступил к работе в начале 2024 года, автопарк СПОПАТ насчитывал 108 автобусов, из них 62 большого и 46 среднего класса. Ежедневно на линии выходили 72 единицы, при этом не было ни одной резервной машины.

«Самые молодые автобусы были 2020 года. От общего количества это 21%. Там порядка 23 единиц, если память не изменяет. К сожалению, резервных транспортных средств не было, потому что 72 машины необходимо было выпускать на линию, остальные автобусы в силу своей изношенности находились в ремонте, либо готовились к списанию», − добавил глава транспортного предприятия.

К сентябрю 2025 года парк вырос до 181 автобуса, включая 95 машин большого и 86 среднего класса. Среднесуточный резерв составил около 19 автобусов.

Водителей и слесарей стало больше, а зарплаты выросли

К началу 2024 года в СПОПАТ работали 127 водителей. Сейчас их 193. Это стало возможным благодаря участию в ярмарках вакансий, запуску программы бесплатного обучения с последующей отработкой, а также росту зарплаты: с 80 до 110 тысяч рублей в среднем по предприятию, подчеркнул Попов. Для механиков и слесарей зарплату также повысили до 80 тысяч, обеспечили их СИЗами, инструментами и новой формой. Штат ремонтников вырос с 40 до 59 человек, число слесарей – с 27 до 36.

«Конечно же, всегда нужно больше водителей относительно нашего предприятия. Необходимый минимум это 220 человек. Тем не менее, имея 193, мы научились с этим работать и без срывов закрывать линию», − отметил спикер.

Ремонтные мощности увеличили, сходы автобусов с линии сократились вдвое

Если в 2023 году на одну машину приходилось в среднем 21 сход с линии в год, то в 2025-м − уже восемь. Как отметил гендиректор СПОПАТа, это результат масштабной модернизации ремонтных зон. Также вырос суточный выпуск подвижного состава: 72 в 2023-м, 91 в 2024-м и 106 – в 2025 году.

Снизили аварийность, усилили контроль за безопасностью

Попов также поделился статистикой аварийности: в 2023 году произошло 87 ДТП с участием автобусов СПОПАТ, 26 – по вине водителей, один человек погиб.

В 2024 году было зафиксировано 48 инцидентов, 20− по вине водителей, без жертв.

В 2025-м – уже только 30 происшествий, 13 по вине водителей, погибших нет.

На предприятии создали полноценный отдел безопасности дорожного движения, начали экзаменовать водителей перед выходом на маршрут, ограничили скорость автобусов до 60 км/ч. Нарушителей отправляют на переобучение.

«Сформировали полноценный отдел, взяли компетентных сотрудников, у которых большой опыт в области обеспечения безопасности на транспорте. Первое, что делается, это теоретический и практический экзамен при приеме водителя на маршрутный автобус. Дальше, поскольку техника достаточно новая, современная, наши специалисты прошили все наши автобусы принудительным ограничителем скорости не более 60 км в час. Наши автобусы не умеют на сегодняшний день ездить больше 60 км в час. Ну как, умеют, но физически это ограничено. За грубые нарушения мы ввели правила, например, за разговор по телефону, проезд на мигающий свет», − поделился глава СПОПАТ.

К тому же, как отмечает Попов, по обращениям горожан ввели отработку точной остановки у посадочной площадки: водителей обучают на спецплощадке с имитацией заезда в карман.

Среднемесячный пробег по маршрутам вырос на 17%, доходы по контрактам − на 42%, пассажиропоток − на 34%.

Планы

Среди незавершенных, но начатых проектов − строительство новой современной автомойки, запуск системы бесконтактной заправки с картами для водителей, а также создание газозаправочного модуля на территории предприятия.

Уже осенью СПОПАТ планирует провести аукцион на закупку новой партии автобусов (порядка 25-27 единиц), которые должны выйти на маршруты в начале 2026 года.

«Есть программа трехлетняя, она предусмотрена в бюджетах, поэтому мы сейчас, как я и говорил, в 25-й год при помощи администрации округа и города приобрели подвижной состав, и учитывая, что предусмотрены деньги на 26-й, на 27-й год, мы также заходим и продолжаем эту историю обновления», − заключил гендиректор.

