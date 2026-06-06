Президент России отметил рост инвестиционного климата Югры на ПМЭФ-2026

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2026 отметил позитивную динамику развития Югры. Регион признан субъектом с наибольшим темпом роста по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

По словам главы региона, такая оценка стала для Югры стимулом двигаться вперед, ставить более амбициозные цели и добиваться новых результатов на благо жителей округа.

По итогам подписанных на форуме соглашений общий объем привлеченных инвестиций составил около 4,5 млрд рублей.

Кроме того, договоренности, достигнутые в рамках рабочих встреч с ведущими компаниями страны, оцениваются более чем в 100 млрд рублей.