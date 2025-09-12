Александр Попов покинул пост главы СПОПАТ в Сургуте

Генеральный директор АО «СПОПАТ» Александр Попов уходит в отставку. 12 сентября − его последний рабочий день. Решение об уходе он принял по семейным обстоятельствам.

Попов возглавил сургутское предприятие в 2024 году. До этого он курировал транспортную реформу в Южно-Сахалинске.

Сегодня на брифинге, который прошел в день отставки, Александр Попов подвел итоги работы в Сургуте. Место руководителя займет сотрудник из числа заместителей − Сергей Цветков.

Александр Попов родился в 1988 году, окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2009 года на разных позициях, в том числе руководящих, работал в отрасли общественного транспорта Южно-Сахалинска.