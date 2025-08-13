Рассказываем, что нужно знать о Югорском семейном капитале в 2025 году

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,8714   EUR  92,8583  

Новости

  • ​В Сургуте запустили чат-бот для борьбы с «наркорекламой» на стенах

    ​В Сургуте запустили чат-бот для борьбы с «наркорекламой» на стенах

    Сегодня в 17:11
    52 0
  • ​Строительство межвузовского кампуса в Тюмени идет по графику, партнеры – крупнейшие нефтегазовые компании

    ​Строительство межвузовского кампуса в Тюмени идет по графику, партнеры – крупнейшие нефтегазовые компании

    Сегодня в 16:58
    72 0
  • ​Тюменская область модернизирует сети ЖКХ: 70% труб водоснабжения уже из долговечного пластика

    ​Тюменская область модернизирует сети ЖКХ: 70% труб водоснабжения уже из долговечного пластика

    Сегодня в 16:46
    84 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • ​Через Югру проехала «Музыкальная экспедиция» под руководством Бориса Андрианова

    ​Через Югру проехала «Музыкальная экспедиция» под руководством Бориса Андрианова

    Сегодня в 15:51
    131 0
  • ​В Сургуте создадут «Купеческий» сквер

    ​В Сургуте создадут «Купеческий» сквер

    Сегодня в 13:42
    251 0 
  • ​Сургутский район стал лидером Югры по числу пенсионеров-спортсменов

    ​Сургутский район стал лидером Югры по числу пенсионеров-спортсменов

    Сегодня в 13:08
    178 0
  • На улице Энергетиков в Сургуте отреставрировали мемориальную доску памяти Валентина Солохина

    На улице Энергетиков в Сургуте отреставрировали мемориальную доску памяти Валентина Солохина

    Сегодня в 12:54
    246 0
  • ​«Хор Турецкого» даст большой концерт в Сургуте

    ​«Хор Турецкого» даст большой концерт в Сургуте

    Сегодня в 12:32
    244 0
  • В Югре работодатели намного реже предлагают сотрудникам ДМС, чем компании в других регионах Урала

    В Югре работодатели намного реже предлагают сотрудникам ДМС, чем компании в других регионах Урала

    Сегодня в 12:28
    186 0
  • ​Водитель «УАЗ» протаранил два авто в Нижневартовске ‒ трое в больнице

    ​Водитель «УАЗ» протаранил два авто в Нижневартовске ‒ трое в больнице

    Сегодня в 12:09
    220 0
  • ​В Югре родители могут направить маткапитал на жилье для студентов

    ​В Югре родители могут направить маткапитал на жилье для студентов

    Сегодня в 11:41
    223 0
  • ​50-летний житель Сургута избежал ампутации благодаря экстренной операции

    ​50-летний житель Сургута избежал ампутации благодаря экстренной операции

    Сегодня в 11:15
    254 0
  • ​В Сургутском районе завершается строительство новой подстанции

    ​В Сургутском районе завершается строительство новой подстанции

    Сегодня в 10:35
    275 0
Больше новостей
Больше опросов

​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить?

Рассказываем, что нужно знать о Югорском семейном капитале в 2025 году

​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить?
Фото: freepik.com, КУ«Агентство социального благополучия населения» / vk.com

В Югре действует собственная мера поддержки семей с детьми – Югорский семейный капитал (ЮСК). Это региональный аналог материнского капитала, который предоставляется дополнительно к федеральному сертификату. Средства выделяются из бюджета округа и имеют свои правила получения и использования. О том, что такое ЮСК, кто может на него претендовать и на что можно потратить эти средства – читайте в нашей статье.

Кто имеет право на Югорский семейный капитал

Право на ЮСК возникает однократно при рождении или усыновлении второго, третьего и последующих детей у граждан России, постоянно проживающих в Югре. Место рождения ребенка значения не имеет, главное – регистрация акта в органах ЗАГС округа.

Воспользоваться правом можно не ранее чем через год после рождения или усыновления ребенка.

Размеры Югорского семейного капитала с 1 января 2025 года

Как сообщило Агентство социального благополучия населения Югры, сумма ЮСК зависит от года рождения ребенка:

  • для детей, рожденных с 1 января по 31 декабря 2025 года – 184 080 рублей;
  • в предыдущие годы суммы были меньше (от 116 092 до 177 000 рублей).

Если семья не использовала ЮСК или его остаток, сумма автоматически индексируется до 184 080 рублей.

На что можно потратить ЮСК

Направить средства можно на:

  • улучшение жилищных условий;
  • оплату медицинской помощи ребенку или родителям;
  • образование ребенка;
  • приобретение транспортного средства;
  • оплату газификации жилья и подключения к инженерным системам;
  • единовременную выплату, если остаток капитала не превышает 10 000 рублей.

Кстати, с начала 2025 года 3 253 семьи в Югре использовали средства материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Как оформить ЮСК

Подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ или почтовым отправлением в Агентство социального благополучия по месту жительства. Срок рассмотрения – пять рабочих дней, выплата перечисляется в течение десяти календарных дней после принятия решения.

Дополнительно: федеральный маткапитал в Югре

Региональный капитал можно использовать вместе с федеральным. С 1 февраля 2025 года размеры федерального маткапитала в Югре составляют:

  • 690 266,95 руб. – на первого ребенка;
  • 912 162,09 руб. – на второго, если ранее сертификат не получался;
  • 221 895,14 руб. – доплата при рождении второго ребенка, если сертификат был оформлен на первого.

Средства федерального капитала можно направить на жилье, образование, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию матери и адаптацию детей с инвалидностью.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:56, просмотров: 110, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Госдуме заговорили о безусловном базовом доходе для россиян 570
  2. ​Вместо «Авроры» – жизнь 543
  3. Производители из Югры представят свои вкусности на гастрономическом фестивале на ВДНХ 409
  4. ​В Сургутском районе завершается строительство новой подстанции 275
  5. ​50-летний житель Сургута избежал ампутации благодаря экстренной операции 254
  6. ​В Сургуте создадут «Купеческий» сквер 251
  7. На улице Энергетиков в Сургуте отреставрировали мемориальную доску памяти Валентина Солохина 246
  8. ​«Хор Турецкого» даст большой концерт в Сургуте 244
  9. ​В Югре родители могут направить маткапитал на жилье для студентов 223
  10. ​Водитель «УАЗ» протаранил два авто в Нижневартовске ‒ трое в больнице 220
  1. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 2594
  2. Оборонные комиссии – в действии 1933
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША 1763
  4. «Сквер журналиста» пустует потому, что проектировщики не вложили в него никакой идеи. А тут еще и забор появился 1697
  5. ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей 1654
  6. В Сургуте к началу августа завершили более двух третей работ по ремонту дорог 1555
  7. ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи 1444
  8. Первая тройня родилась в Сургуте в этом году — женщину срочно оперировали на 32-й неделе беременности 1358
  9. ​«Знак в кустах»: сургутяне жалуются на неожиданное перекрытие улицы Музейной 1354
  10. ​Школа №44 в Сургуте обновила оборудование и готова принять учеников 1325
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27877
  2. MAXимум вопросов 11310
  3. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5686
  4. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 5613
  5. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5061
  6. Опять в Сургуте будет новый микрорайон с тысячами семей, одним маленьким садиком и школой. Проект не для горожан, а для девелопера 4471
  7. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 4127
  8. ​А Сайма ждет… 3887
  9. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3721
  10. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3586

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика