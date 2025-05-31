Как-то внезапно случился новый сингл «ВИА Гры», а вместе с ним — запоздалое сообщение о закрытии проекта.

Оба события вызвали у меня как ценителя этого по всем меркам выдающегося коллектива лишь легкую тень сожаления. Ничего удивительного, однако, в этом нет. Во-первых, песня Galileo оказалась стандартной поздней «как бы виа грой», не вызывающей эмоций, а во-вторых, всем известно, что оригинальная «ВИА Гра» закончилась с уходом Анечки Седоковой в тот момент, когда стартовало производство дженериков начались игры в шоу талантов, где под мощный бренд набрали совершенно неидентифицируемых девушек, которые в течение десятилетия неоднократно менялись, не создавая, впрочем, никаких инфоповодов.

Какие девушки исполняют новую песню, неясно, да и неважно. «ВИА Гра» когда-то красиво вошла в нашу грешную жизнь, а ушла по-английски, хотя стоило бы громко хлопнуть дверью, пригласив в студию золотой состав. Уверен, эти дамы легко бы заставили уважаемую публику мгновенно осознать масштабы потери и наполнить стенаниями телеграмы страны. В их отсутствие же логичнее послушать не Galileo, но «Притяжения больше нет», ну, и далее, не сумев остановиться, — весь период 2003-2012, когда практически каждая песня была бэнгер, бьющий не в бровь, а в нос. Уход этой группы, большая печаль, случился давно. Ну да ладно, хиты остались, хитов хватает.

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