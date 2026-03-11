Компания Скандиа в Тюмени предлагает уютные планировки под разные сценарии жизни

Erid: 2SDnjeh6vd7

Представьте место, где каждый день начинается с прогулки, свежего воздуха и тишины, но при этом и на работу добираться просто, и детский сад со школой для детей рядом. Никаких безликих высоток, только умиротворяющая природа и комфортная готовая инфраструктура. Именно так выглядят будни жителей «Квартала у Озера» от девелопера «Скандиа». Застройщик недавно сдал еще один дом и выдал ключи: новоселы уже начали обживаться и потихоньку изучать район. Подробности — в материале.

Тихое атмосферное место в комфортном районе

Уютный 4‑этажный «Квартала у озера» расположен между двух озёр — Песьяным и Чистым прудом, всего в пяти минутах езды от Гилевской рощи. Здесь можно гулять, кататься на велосипеде, ходить на лыжах или устраивать пикники в любое время года. Рядом с кварталом работает банный комплекс с рестораном и теннисный корт для любителей спорта. Благодаря низкой плотности застройки здесь царит особая атмосфера спокойствия: ничто не помешает наслаждаться тишиной и свежим воздухом, забыв о городской суете.

Район подходит тем, кто ценит гармонию. Жители получат и умиротворение от близости к природе, и все преимущества городской жизни: в 6-8 минутах на машине от комплекса находятся школа № 67, детские сады № 36 и 62, а также поликлиника № 13.

В шаговой доступности расположена автобусная остановка, откуда регулярно ходят маршруты № 53 и № 55. На автомобиле до центра города — 25 минут. Для шопинга есть ТРЦ «Тюмень Сити Молл», а закупиться продуктами можно в «Ленте» — путь до них займет не более 12-16 минут.

Уютный цветущий сад с умным зонированием

Закрытые дворы оформлены как зелёный сад. В квартале высажено более 3000 растений. Ивы, рябины, боярышники, сосны и ели будут защищать от пыли и шума со стороны проезжей части. Кустарники и цветы (гортензии, спиреи, стефанандры и горные сосны) будут радовать яркими красками с весны до осени. Благодаря системе автополива сад останется зеленым и ухоженным круглый год.

Во дворе организованы безопасные площадки из натуральных материалов: малыши смогут качаться на качелях и играть в деревянных домиках, школьники — кататься с горок, прыгать на батутах и резвиться на канатных мостиках.

Всё пространство «Квартала у Озера» вдохновляет на спорт: пробежки на природе, утренние зарядки или занятия йогой. После активной прогулки приятно отдохнуть на лавочке, наслаждаясь свежим воздухом.

Особое внимание уделено безопасности и приватности: закрытая территория двора доступна только жителям и их гостям. По периметру установлено видеонаблюдение, а в вечернее время будет организовано дополнительное освещение.

Удобное общественное пространство

По внешнему периметру домов предусмотрены коммерческие помещения под магазины и офисы. Здесь появятся супермаркеты, пункт выдачи заказов, салоны красоты и кофейни, чтобы жителям не приходилось лишний раз выезжать из района.

Входные группы подъездов спроектированы без лестниц, ступеней и порогов, чтобы жители без труда могли закатить коляску или велосипед. Для их хранения, кстати, на первом этаже предусмотрены специальные закрытые помещения. Практичная противоскользящая плитка помогает сохранять чистоту в межсезонье.

Выбрать планировку, купить и сразу заехать

В квартале представлены квартиры самых разных форматов: компактные студии и однокомнатные на двоих, двухэтажные с большим количеством света и просторные семейные трехкомнатные до 100 квадратных метров.

Важный плюс: покупатель может выбрать планировку в готовом доме и получить ключи в день сделки. Обычно квартиры сдают в черновой отделке, но есть возможность заказать чистовую (21 000 рублей за квадрат) или улучшенную отделку (26 000 рублей за квадратный метр).

В «Скандиа. Квартал у Озера» студии от 24 квадратных метров стоят от 4 018 500 рублей. Есть вариант с отдельным входом и террасой в 16 квадратов.

На первых этажах расположены квартиры с персональным входом и придомовым участком. Высокие потолки 2,97 м и большие окна делают их еще более светлыми и просторными. Пространство у дома можно превратить в зону для отдыха или в площадку для детских игр.

Однокомнатная от 34 квадратов будет стоить от 4 797 500 рублей. Есть вариант до 72 квадратов с участком 30,45 квадратов.

Преимущество планировок с окнами на две стороны — много света с утра до вечера. Это решение особенно порадует хозяек с комнатными растениями: можно легко создать зеленый оазис без дополнительных фитоламп.

Двухэтажная квартира 84,6 квадратных метров с мастер-спальней на втором этаже обойдется в 9 072 500 рублей.

Застройщик предлагает несколько вариантов оплаты:

— семейная ипотека (полная стоимость кредита 18,313–21,989%) от 4,6% годовых на весь срок*;

— несколько вариантов стандартной ипотеки от ПАО «Сбербанк» — подробности можно узнать у менеджеров отдела продаж по телефону +7 (3452) 51-40-69;

— при 100% оплате или оформлении ипотеки без снижения ставки застройщик предоставит скидку 5% на все квартиры.

Больше информации о проекте — на сайте scandia.life и в телеграм-канале scandia_tmn по поиску #скандиа_у_озера.

Отдел продаж ЖК «Скандиа. Квартал у озера»,

ул. Сергея Свиридова, 15,

+7 (3452) 66-75-39,

scandia.life,

Телеграм.

Застройщик: ООО СЗ “СКАНДИА У ОЗЕРА”. Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

* Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО “Сбербанк” «Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО "СЗ "СКАНДИА У ОЗЕРА" и оформлении страхования жизни и здоровья. Предложение действительно по 31.12.2030 г. включительно.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

ОЦЕНИТЕ ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/fa...

Реклама. ООО "СКАНДИА", ИНН 7203524115, scandia.life/projects/kvartal-u-ozera

Erid: 2SDnjeh6vd7

Реклама. ИНН 7203524115

ООО "СКАНДИА"