К 85-летию со дня рождения журналиста-краеведа, издателя Лилии Цареградской

Лилия Цареградская – автор и редактор-составитель более 50 краеведческих публицистических книг по новейшей истории ХМАО-Югры. Фото из архива Л.Захаровой

Наша первая встреча с Лилией Цареградской сразу оказалась судьбоносной. Она круто изменила мою жизнь и направила по новому пути. Произошло это жарким июльским днем 2004 года, когда я в очередной раз появилась на пороге Дома краеведа ИКЦ «Старый Сургут». За столом что-то жарко обсуждали заведующая краеведческим отделом Валентина Федоровна Пастухова и, как позже выяснилось, директор Северо-Сибирского регионального книжного издательства, главный редактор окружной газеты «Читающая Югра» Лилия Васильевна Цареградская.

В ходе долгой беседы я поделилась мечтой создать книгу о своем отце на основе его дневниковых записей и множества фотографий.

«Это здорово! Завтра же едем с тобой в Ханты к Степановой», - такой незамедлительной реакции я, честно говоря, не ожидала.

После полудня следующего дня мы уже были в окружном центре. Наше предложение поддержала директор Музея Природы и Человека Людмила Васильевна Степанова сразу.

К счастью тогда же произошла встреча с директором издательства «Баско» (Екатеринбург) Сергеем Симаковым, где было решено оформить фотоархив Ивана Захарова в виде семейного альбома, скрепленного «золотыми» гвоздиками-кнопочками.

С ветеранами Сургутской геологоразведки. 2007 год

Вот так, как говорится, с легкой руки Цареградской в тот же день я стала сотрудником окружного музея и приступила к работе над историко-краеведческой летописью о своем отце. С тех пор наше сотрудничество продолжалось буквально до последних дней ее жизни.

Припоминаю, как в один из октябрьских дней 2005 года в научной библиотеке Сургутнефтегаза проходило мероприятие, которое назвать официальным можно было с большой натяжкой. Витало стойкое ощущение душевной встречи в кругу друзей, хотя многие из присутствующих увидели друг друга впервые. Событие было приурочено к юбилею Лилии Цареградской. Множество книг и журналов, лежащие в вперемешку с большим количеством цветов на столах – плоды ее профессиональной деятельности в качестве руководителя издательского центра «Северный дом» и издания «Читающая Югра».

Пришедшие на творческую встречу ветераны нефтяной отрасли, работники культуры, коллеги-журналисты, краеведы, представители Музея геологии, нефти и газа рассматривали десятки изданий, автором или редактором-составителем которых являлась виновница торжества.

Мероприятие, посвященное памяти Флегонта Показаньева. Дом краеведа, 3 марта 2006 год

Особый интерес вызвал региональный научно-популярный сборник «Кристалл», аккумулирующий материалы об освоении и развитии нефтегазовой провинции Западной Сибири. Лично разработав дизайн-проект, Лилия Васильевна рьяно взялась за воплощение замысла «Западная Сибирь: история поиска», подключив к его реализации редакцию окружной газеты «Новости Югры». Как автор, она определила направления поисков, адреса командировок. В итоге музейные фонды геологии пополнились уникальными документами, фотографиями, картами, связанными с разведкой полезных ископаемых в 30-40-е годы прошлого столетия. Интерес Цареградской к данной теме закономерен: с начала 1970-х она жила и работала в Сургуте, и была знакома со многими, кто стоял у истоков становления западносибирского топливно-энергетического комплекса.

В тот памятный вечер она поделилась своей новой идеей: в районе села Юган, где в 1934-1935 годах были обнаружены первые нефтепроявления, создать музейный комплекс под открытым небом. По ее мнению, именно это место нужно отметить, отдавая дань памяти первым геологическим экспедициям.

Экскурсия по туристическому маршруту «Сургут – Нефтеюганск – Пойковский – Ханты-Мансийск». 20 мая 2006 год

В 2006 году Лилией Цареградской разработан краеведческий туристический маршрут «Сургут – Нефтеюганск – Пойковский – Ханты-Мансийск». Первый форум краеведом в 2007 году состоялся также по ее инициативе.

На Второй Югорской полевой музейной биеннале в Ханты-Мансийске она выступила с докладом «Земледельческие опыты священника-хлебороба Иоанна Тверетина». Тогда она раздобыла редкие архивные документы о месте более успешного проведения земледельческих опытов в ХIХ веке – деревне Юган Сургутского района. С каким упоением она рассказывала о начальных опытах настоятеля местной церкви и сетовала, что имя и подвиг крестьянина-пахаря забыты на долгие годы! Возродить эту память была призвана организованная Цареградской музейно-краеведческая выставка в ИКЦ «Старый Сургут», приуроченная к традиционному городскому празднику «Урожай года». В 2011 году в «Старом Сургуте» по инициативе Лилии Васильевны состоялись Тверетинские чтения, куда были приглашены студенты учебных заведений, краеведы, научные работники.

Творческий вечер в научной библиотеке Сургутнефтегаза, приуроченный к 65-летию со дня рождения Лилии Цареградской. Поздравление от краеведов. 31 декабря 2005 год

Хотелось бы надеяться, что дела, начатые Лилией Васильевной Цареградской, продолжат свое существование. Радостно, что она все-таки узнала об открытии стелы в Югане 26 сентября 2012 года. В этот же день дозвонились до нее студенты профессионального колледжа и кричали в трубку: «По-здрав-ля-ем!» Спустя неделю, 2 октября она ушла в мир иной. Светлая память.

Справка

Лилия Цареградская, в девичестве Петрова, родилась 30 октября 1940 г. на станции Ерцево Коношского района Архангельской области в семье военнослужащих. Трудовую деятельность начала после окончания средней школы в 1958 г. учеником токаря на Уфалейском никелевом заводе Челябинской области.

В 1961 г., после учебы в Свердловском техникуме физической культуры преподавала уроки физвоспитания в Краснопресненской школе Кустанайской области, в Уфалейском библиотечном техникуме.

В 1964 г. поступила на заочное отделение факультета журналистики Свердловского университета. С 1965 г. – корреспондент в редакциях газет «Восход», «Колос», радиовещания Уфалейского никелевого завода.

В 1970 г. окончила филологический факультет по специальности журналистика Воронежского университета им. Ленинского комсомола. В тот же году приехала с семьей в Сургут.

Работала зав. информационным отделом в Сургутской районной газете «К победе коммунизма». С 1974 г. – собственный корреспондент областной газеты «Тюменская правда» по Сургуту и Нефтеюганску. С 1985 г. – спецкор окружной газеты «Ленинская правда» по Сургуту и Когалыму. С 1991 по 1996 гг. возглавляла акционерный информационно-издательский концерн «Северный дом», с 1996 по 2005 гг. – директор Северо-Сибирского регионального книжного издательства, главный редактор окружной газеты «Читающая Югра». С 2008 по 2010 гг. – зав. сектором музейных проектов бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа». Являлась председателем Сургутского общественного совета регионального краеведения, созданного при «Доме краеведа» ИКЦ «Старый Сургут».

Имеет многочисленные почетные грамоты и благодарственные письма за творческие достижения в области издательской, журналистской и краеведческой деятельности, лауреат областной премии им. В.И. Муравленко.