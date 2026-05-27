На трассе Покачи-Лангепас в Югре модернизировали телеком-оборудование

Erid: 2SDnjcoifGe

На межмуниципальной трассе Покачи-Лангепас в Югре модернизировали телеком-оборудование. Специалисты МегаФона обеспечили надёжный мобильный интернет и качественную голосовую связь для водителей и пассажиров, а также провели апгрейд сети в самом молодом городе округа.

Расстояние между Покачами и Лангепасом составляет около 70 километров. Чтобы автолюбители и их пассажиры всегда оставались на связи и могли воспользоваться навигационными сервисами онлайн, инженеры оператора активировали дополнительный высокочастотный слой LTE.

Согласно замерам, теперь максимальная скорость передачи данных может достигать 50 Мбит/с. Необходимые сайты открываются быстрее, а растущая нагрузка на сеть не помешает пользователям оперативно обращаться за цифровыми услугами.

Помимо этого, модернизация затронула десятки тысяч жителей города Покачи — изменения уже почувствовали посетители парка Победы и жители домов, расположенных неподалёку. Мобильный интернет здесь может разгоняться до 70 Мбит/с.

«С каждым годом абоненты расходуют всё больше и больше мобильного трафика, и мы развиваем нашу сеть в соответствии с запросами пользователей. В этом году мы уже провели апгрейд телеком-объектов в Сургуте, Нефтеюганске, теперь обновления могут оценить в Покачах и на трассе Покачи-Лангепас. Важно, что связь становится более надёжной не только в городах, но и на автодорогах, по пути следования от одного населённого пункта к другому. За текущий год наши специалисты уже построили и модернизировали около 30 базовых станций», — прокомментировал директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

Отметим, по итогам первого квартала российская компания Vigo, разработчик ПО для оценки и оптимизации качества сетей данных, признала оператора лидером по покрытию в Югре.

