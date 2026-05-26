«Зеленый марафон» в Ханты-Мансийске объединен с городским праздником Днём защиты детей

Erid: 2SDnjcN936r

30 мая в Ханты-Мансийске пройдет забег, организованный Сбером, партнерами и благотворительным фондом «Вклад в будущее». Местом проведения станет парк им.Бориса Лосева. Для взрослых запланированы дистанции на 1 км, 4,2 км и 10 км, полумарафон 21,1 км, для детей 7–9 лет - 500 м; 10–14 лет - 700 м, для подростков (15–17 лет) – 1000 метров.

В этом году «Зеленый марафон» объединен с городским праздником Днём защиты детей. Гостей ждёт насыщенная программа. По предварительным данным, в забеге примут участие более 3000 человек. Наиболее популярной дистанцией среди зарегистрированных югорчан стал 1 км – на неё приходится 60% поданных заявок.

Партнеры Сбера подготовили для победителей взрослых и детских забегов памятные подарки. Среди призов будут мили от ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», гаджеты от ООО «Дорстройкомплект», сертификаты и подарочные наборы от стоматологических клиник «Сальвадор», «Сальве», центра красоты и косметологии "Эстет клиник", крафтовой пекарни-кафе Oh, my bakery, салонов красоты «Пандора», «Ново я», центра красоты и косметологии s.tet.clinic, сети ювелирных салонов «Серебряный хит», магазина мужской одежды FRATELLI D Arte, магазина «Блесна», сети АЗС «Мирлайн», СТО «Заводи-поехали», турагентства Soloway, семейного развлекательного парка и ресторана Магус, парка аттракционов «Люми Парк», спортивного зала «Лион», фотографа Ирины Маус, автомагазина «Навигатор», базы отдыха Гриль-Парк Finland, умные колонки от сетевого издания К-ИНФОРМ, наборы для отдыха и здорового питания от Fitness Formula, деликатесы от «Мясной лавки», мерч от Югорского рыбоводного завода, сладкие подарки от «Мишка-сластена», билеты на сеанс от кинотеатра «Kinostar», билеты на экскурсии от Музея природы и человека, игровые наборы от центра развития «Умка».

Для гостей будет работать фотозона от Сбера, «Дома красок». На площадке можно будет найти развлечения для детей от АО ЮРЭСК, Прфосоюза Сбера в Югре и других. В стартовый пакет от партнеров и Сбера помимо номера предусмотрены брендированные футболки для детей на дистанцию 400 метров от АО «МеКаМинефть», для детей-участников забегов на 400 метров, 700 метров и 1000 метров: ассорти продукции от ООО «МАРТИН», стикерпаки от Сбера. Взрослым участникам забега будут выданы батончики от сервиса доставки продуктов и товаров для дома Самокат и сертификаты от ювелирной компании «Серебряный хит».

Партнером эксклюзивных медалей для «Зеленого марафона» в Ханты-Мансийске выступила ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Памятную медаль получит каждый финишер на взрослых дистанциях. Спонсором медалей для детей стал партнер «Белорусские продукты». Раздельный сбор мусора на площадке будет обеспечивать АО «Югра-Экология». Спонсор электронного хронометража на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21,1 км - арктический экспедиционный проект «Северный десант». Водой участников «Зеленого марафона» обеспечивают торговая марка «Хантика» и Югорская вода.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Гостей «Зелёного марафона» ждёт большой спортивный праздник! Мы выражаем благодарность нашим партнёрам, которые выступили соорганизаторами забега в Ханты-Мансийске. В этом году участников ждёт множество новинок и сюрпризов. Приходите на «Зелёный марафон» и обязательно зовите с собой родных и друзей».

Напомним, на сайте «Зеленого марафона» продолжается регистрация на благотворительный легкоатлетический забег. Подать заявку на участие можно до 26 мая. Соревнования состоятся в 60 городах России. Все добровольные пожертвования с мероприятия, в том числе на благотворительной платформе «СберВместе » , поступят в фонд «Вклад в будущее». Сбер удвоит сумму.

