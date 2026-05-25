Erid: 2SDnjezuTMC

Клиенты Ханты-Мансийского НПФ по обязательному пенсионному страхованию теперь могут дистанционно оформить перевод пенсионных накоплений в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Подать заявление можно онлайн без посещения офиса фонда.

Сервис доступен в Личном кабинете на сайте Ханты-Мансийского НПФ. Для оформления перевода клиенту необходимо авторизоваться в Личном кабинете, оформить там заявление о единовременном взносе и подписать его через приложение «Госключ».

Перевод пенсионных накоплений в Программу долгосрочных сбережений позволяет использовать уже сформированные в Ханты-Мансийском НПФ средства с учетом всех возможностей ПДС. Средства продолжают инвестироваться, при этом участник программы получает право вносить дополнительные личные взносы, рассчитывать на государственное софинансирование и оформлять налоговый вычет.

Программа долгосрочных сбережений также предусматривает более гибкие по сравнению с обязательным пенсионным страхованием условия назначения выплаты. В ПДС участник может самостоятельно выбрать срок периодических выплат – от 5 лет. Также ПДС предусматривает дополнительные возможности для получения средств единовременно. Подробнее - пдс.двепенсии.рф

По итогам 2025 года доходность Ханты-Мансийского НПФ по ПДС составила 22,72% годовых* – это наивысший показатель среди НПФ, раскрывших результаты по программе долгосрочных сбережений, по данным мониторинга «РБК Инвестиций».

Новый сервис стал еще одним шагом в развитии дистанционного обслуживания клиентов Ханты-Мансийского НПФ и повышении доступности Программы долгосрочных сбережений.

*Результат инвестирования Ханты-Мансийского НПФ в прошлом не гарантирует доходность в будущем.

Erid: 2SDnjezuTMC

Реклама. ИНН8601999494

АО "Ханты-Мансийский НПФ"