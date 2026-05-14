Сбер запустил в ГигаЧате новое пространство «ЗОЖ»

Erid: 2SDnjbrNtKt

В преддверии ежегодного благотворительного забега «СберПрайм Зелёный Марафон» в ИИ-помощнике ГигаЧат появилось новое тематическое пространство «ЗОЖ» – удобная среда для общения с искусственным интеллектом о правильном питании, разогревающих и беговых тренировках, полезных для здоровья привычках и основах нутрициологии.

Новый функционал создан с акцентом на реальную пользу для человека: он помогает формировать устойчивые здоровые привычки, находить персонализированные рекомендации для тренировок, а также получать поддержку на пути к более активной и осознанной жизни. Пользователи могут перейти в пространство «ЗОЖ» через веб- или мобильную версию giga.chat.

Внутри – удобный интерфейс с каталогом готовых сценариев, сгруппированных по категориям: от первых шагов в спорте до продвинутых тренировочных практик. Это делает сервис понятным и полезным как для новичков, так и для заядлых сторонников здорового образа жизни и всех, кто стремится улучшить самочувствие и качество жизни. Такой подход помогает не просто получать информацию, а выстраивать сбалансированную системную работу над своим здоровьем. Новое тематическое пространство «ЗОЖ» в ГигаЧате – еще один шаг Сбера в развитии линейки сервисов, где технологии работают на благо человека.

В год 185-летия Сбер развивается вместе со страной – и сегодня поддерживает события, которые объединяют людей и вдохновляют на движение вперед. СберПрайм и компании-партнеры экосистемы банка готовят для гостей и участников благотворительного забега насыщенную программу досуга с удобными зонами. Впервые «СберПрайм Зелёный Марафон» пройдет в новом формате и станет фестивалем бега и музыки, с которого в городах начнется лето. Большая музыкальная программа запланирована в шести городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Благовещенске и в Москве.

