Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечного рынка России по итогам 2025 года

Erid:2SDnjccwXdk

Банк Уралсиб по итогам 1 квартала 2026 года увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 7,5 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 80%. Наиболее востребованной у клиентов сегодня является программа кредитования на покупку вторичного жилья.

В 2025 году Уралсиб сфокусировался на развитии ипотечного кредитования в рамках собственных программ, в итоге объем выдач по нимза 2025 год вырос в 4,8 раза. Банк по итогам года вошел в Топ-10 ипотечного рынка по объемам выдач и портфелю (Русипотека, Эксперт РА).

В 2026 году Банк Уралсиб продолжает улучшать условия по ипотечным кредитам. Сейчас ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ (ПСК*18,156% – 25,931% годовых на покупку готового, ПСК 18,089% – 25,584% годовых на покупку строящегося) можно получить по ставке от 17,89% годовых. Такая же минимальная ставка действует и по рефинансированию ипотеки другого банка (ПСК 18,099 – 33,256% годовых), которое можно оформить по ставке от 17,89% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*ПСК – полная стоимость кредита

Реклама.ИНН0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»