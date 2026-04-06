Erid:2SDnjdAFy9U

Банк Уралсиб занял 6-е место в рейтинге лучших ипотечных программ на вторичном рынке в марте 2026 года, подготовленном Банки.ру. В десятку лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье».

При составлении рейтинга эксперты рассмотрели рыночные предложения российских банков на 13.03.2026 г. и сравнили условия при оформлении ипотечного кредита со следующими параметрами: сумма – 4,2 млн рублей, первоначальный взнос – 30%, срок кредитования – 30 лет, подтверждение дохода (2-НДФЛ или выписка из СФР), оформление комплексного страхования, подача заявки и проведение сделки онлайн, расчеты через аккредитив или эскроу. Ключевым критерием для ранжирования являлся размер процентной ставки, при ее совпадении – участники располагались в алфавитном порядке.

25 марта Банк Уралсиб в очередной раз снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит (ПСК* 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*ПСК – полная стоимость кредита.

