Опция доступна всем – быть клиентом банка необязательно

Erid: 2SDnjbtAkYZ

Теперь предприниматели могут получить консультацию в мессенджере MAX по любому продукту или сервису Сбера для бизнеса. Причем для этого необязательно быть клиентом банка. Специалисты службы поддержки ответят на общие вопросы. А если понадобится авторизоваться – предложат перейти в мобильное приложение или веб-версию интернет-банка СберБизнес. Сообщать конфиденциальную информацию, включая персональные данные, в мессенджере не потребуется.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка:

«У предпринимателей появился еще один канал для оперативного общения с банком. Теперь для консультаций по общим вопросам необязательно заходить в СберБизнес или звонить в контакт-центр. В MAX можно получить актуальную информацию о всей продуктовой линейке: просто, быстро, понятно. Наш чат будет особенно полезен тем, кто выбирает банк для бизнеса или интересуется конкретными услугами. Сбер видит большой потенциал мессенджера для дальнейшей интеграции с нашими сервисами, в том числе на основе искусственного интеллекта. Мы расцениваем MAX как стратегически значимую площадку для взаимодействия с клиентами и будем развивать наш чат в мессенджере».

Как найти сервис:

по названию – СберБизнес Чат;

по нику – @sberbusiness_chat_bot;

на сайте Сбера, нажав на иконку чата в правом нижнем углу.

Реклама.ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"