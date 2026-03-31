Сбер провел в Сургуте цифровой акселератор, посвященный трансформации бизнеса и учреждений государственного сектора. Участники мероприятия познакомились с возможностями генеративного искусственного интеллекта (GenAI), узнали, в каких сферах его применение обеспечивает быстрый экономический эффект, способствует сокращению операционных расходов и повышению эффективности. Особое внимание было уделено программным роботам для автоматизации бизнес-процессов.

Акселератор Сбера — это площадка, которая объединяет цифровых лидеров, разработчиков и экспертов банка для совместного решения актуальных ИТ-задач и внедрения передовых цифровых решений.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«По итогам 2025 года Ханты-Мансийский автономный округ входит в топ регионов-лидеров рейтинга Минцифры РФ по цифровой трансформации среди субъектов страны. Цифровая трансформация помогает увеличивать конкурентоспособность, совершенствовать обслуживание клиентов, завоевывать и даже создавать новые рынки. Благодарю клиентов, принявших участие в акселераторе Сбера в Сургуте. Уверен, работая в этом направлении совместно, мы найдем решения и внедрим их в бизнес-процессы компаний Югры».

Евгений Семьянинов, руководитель проектов по технологическому развитию клиентов Уральского банка ПАО Сбербанк:

«Генеративный искусственный интеллект — это реальный драйвер цифровой трансформации, который открывает новые горизонты для бизнеса и государственных учреждений. Мы уверены, что внедрение GenAI и программных роботов (RPA) позволит компаниям Югры повысить эффективность и создать сервисы, которые улучшат качество жизни югорчан. Сбер готов делиться своими наработками и поддерживать инициативы, направленные на развитие цифровой экономики округа».

