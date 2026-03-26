В Уралсибе появилась «Комбоипотека» с объединенной ставкой

Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Комбоипотека», объединяющую преимущества льготной и рыночной программы и позволяющую получить дополнительные заемные средства – в том случае, если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку жилья.

Кредитование по двум программам (льготной и рыночной) предоставляется в рамках одного кредитного договора – по средневзвешенной ставке. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,198% – 26,599%, минимальная ставка по кредиту в рамках программы «Комбоипотека» – 8,57% годовых.

Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн рублей – для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн рублей – для остальных регионов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

