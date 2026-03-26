В Сбере предложили решение, которое спасло семью от долгов

Erid: 2SDnjezysCM

Молодая семья из Нового Уренгоя с двумя маленькими детьми чуть не оказалась в финансовой яме, обратившись за помощью к «раздолжнителям». Все началось с того, что муж лишился работы, а жена отправилась на больничный по беременности. Денег стало не хватать, пошли просрочки по кредиту. Чтобы справиться с проблемой, пара решила заручиться поддержкой фирмы, которая обещает быстрое избавление от долгов.

«Раздолжнители» озвучили цену своих услуг ‒ 10% от суммы кредита. И при займе в 9,5 млн рублей комиссия должна была составить 2 миллиона: по 1 миллиону с заемщицы и ее матери, выступающей созаемщиком.

Перед тем, как принять решение, стоит ли «подавать» на банкротство и платить за это огромные деньги, семья обратилась к своему кредитору ‒ в Сбер. Специалисты Ямало-Ненецкого отделения банка быстро изучили вопрос и предложили более рациональный выход ‒ воспользоваться ипотечными каникулами, которые предусмотрены законом. Банк получил подтверждающие документы, в том числе справку о беременности, и оперативно оформил отсрочку платежей на шесть месяцев. Это позволило семье стабилизировать ситуацию.

Сергей Шальнев, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Мы вместе справились с задачей буквально за неделю, в итоге семейная пара вышла из просрочки и урегулировала задолженность. Планируем, что глава семьи за полгода успеет трудоустроиться ‒ он уже находится в кадровом резерве одной из компаний. Сбер всегда вникает в историю клиента и делает всё возможное, чтобы помочь».

В банке подчеркивают, что банкротство ‒ это процедура, которая несет серьезные последствия. Например, в течение пяти лет человек не сможет брать займы, не указывая, что он банкрот. Будет запрет на ведение бизнеса, и придется забыть о роли руководителя как минимум на три года. Поэтому идти в банкротство стоит только тогда, когда другие способы уже не работают. В большинстве случаев всё можно решить с кредитором, если начать разговор вовремя.

При этом заемщикам, которые попали в сложную ситуацию, доступны как предусмотренные законодательством, так и банковские программы урегулирования задолженности. К механизмам поддержки, установленным законами, относятся кредитные и ипотечные каникулы. Помимо этого, Сбер предлагает собственные решения для восстановления платежеспособности клиентов, в том числе реструктуризацию по программам банка (это временное снижение ежемесячного платежа), комплексное урегулирование (по кредитам в Сбере и других банках), мировое соглашение (реструктуризация кредита для клиентов с длительной просроченной задолженностью без применения процедур принудительного взыскания).

Erid: 2SDnjezysCM

