МегаФон запустил фиксированный интернет в городах Югры

Erid: 2SDnjeAMQ9o

У жителей крупных городов и небольших населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа появился доступ к фиксированному интернету от МегаФона. Благодаря реализации межоператорского проекта новой услугой можно воспользоваться в Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме, Нягани, Лангепасе и других городах.

Фиксированный интернет от МегаФона доступен примерно 500 тысячам домохозяйств Югры. Текущие и новые абоненты могут подключить комплексный тариф ‒ мобильная связь, домашний интернет и ТВ ‒ и платить меньше, чем в случае покупки этих услуг по отдельности у разных провайдеров. Суммарные затраты могут снизиться почти наполовину, в том числе за счет подключения членов семьи.

Чтобы проверить возможность подключения и оставить заявку, можно обратиться в службу поддержки или любой салон оператора. Также доступна заявка онлайн в личном кабинете.

Услуга стала доступна в результате расширения FVNO‑модели (Fixed Virtual Network Operator ‒ «виртуальный оператор фиксированной связи»), реализованной МегаФоном на инфраструктуре «Ростелекома». В рамках этой модели «Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета, а МегаФон ‒ свой набор услуг и поддержку абонентов.

«Мы постоянно расширяем объем предоставляемых услуг для того, чтобы наши клиенты всегда оставались на связи. Теперь у сотен тысяч жителей округа появилась возможность пользоваться пакетным предложением со стабильными мобильным и домашним интернетом, а также ТВ, оплачивая все платежи с одного счета», ‒ сказал директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

