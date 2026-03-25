Банк Уралсиб активно развивает свою линейку продуктов и услуг

Erid:2SDnjckMD8M

Банк Уралсиб в очередной раз стал лауреатом премии «Хрустальная гарнитура», в этом году – сразу в трех номинациях: «Лучший операционный менеджер», «Командный лидер года» и «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия». Торжественная церемония награждения победителей прошла 18 марта в Москве.

Высокую оценку жюри получил ряд проектов, реализуемых по своим направлениям двумя подразделениями банка – Управлением дистанционного обслуживания и развития базы юридических лиц под руководством Натальи Махмутовой и Управлением контакт-центр, возглавляемого Ольгой Шуваевой.

Премии были удостоены проекты, которые помогли повысить эффективность взаимодействия в контакт-центрах Банка Уралсиб, обслуживающих физических и юридических лиц. Благодаря внедренным решениям в банке был выстроен надежный сервис для оказания всесторонней поддержки как розничных, так и корпоративных клиентов.

Директор по операционным вопросам продаж и обслуживания юрлиц Алена Рахматуллина стала лауреатом премии в номинации «Лучший операционный менеджер», руководитель дирекции комплаенс-обращений Антон Масленников – в номинации «Командный лидер года», а начальник Управления контакт-центра Ольга Шуваева получила награду в номинации «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия».

В розничном направлении премию завоевал проект «Алсу Юлаева – виртуальный сотрудник контакт-центра для розничных клиентов». «Мы постарались создать такого роботизированного помощника, который, в первую очередь, может общаться с клиентами и предлагать им продукты банка максимально персонализировано, – отметила Ольга Шуваева. – Главная особенность Алсу – это сочетание человеческого тепла в общении и современных технологий, индивидуальный подход к каждому клиенту и четкость ключевых сообщений. В условиях дефицита кадров на рынке труда и роста затрат на телемаркетинг, наш робот быстро масштабируется и эффективно продает кредитные продукты разным сегментам клиентов». По словам руководителя управления, цифровой помощник сумел закрыть немалую часть рутинных задач, что позволило задействовать операторов контакт-центра в более сложных и интересных проектах.

В направлении обслуживания юридических лиц команда Уралсиба запустила целый ряд новаций. Так, была запущена вторая линия поддержки клиентов по запросам в рамках исполнения банком противолегализационного законодательства. «Введенная практика показала себя максимально эффективно – все вопросы по финансовому мониторингу теперь решаются в рамках одного клиентского звонка. При этом мы сохраняем индивидуальный подход к каждому клиенту», – рассказал Антон Масленников.

«Нам удалось достичь больших результатов, которыми мы гордимся! Это и запуск линии техподдержки торгового эквайринга, и внедрение новой модели обслуживания и продаж для крупного и среднего бизнеса. Кроме того, мы стали гораздо ближе к представителям малого бизнеса – сейчас банк сопровождает клиентов из этого сегмента в голосовом и неголосовом каналах взаимодействия в круглосуточном режиме. Благодаря проведенной работе Уралсибу удается качественно реагировать на клиентские запросы в максимально короткие сроки», – отметила Алена Рахматуллина.

Банк Уралсиб активно развивает свою линейку продуктов и услуг, внедряя новые и улучшая существующие каналы и сервисы. Благодаря реализованным проектам обслуживание клиентов становится максимально эффективным, удобным и отвечает современным стандартам и требованиям банковского бизнеса.

«Хрустальная Гарнитура» – международная программа номинирования лучших в индустрии контакт-центров и дистанционного обслуживания клиентов. Учреждена сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru) в 2005 году и проводится ежегодно. Награда подтверждает высокие достижения и результаты участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров. Она вручается лучшим сотрудникам – операторам, продавцам, менеджерам, руководителям, командам, сменам и коллективам контакт-центров за лучший клиентский опыт, эффективные практики управления, инновационные проекты и передовые технологические решения.

Реклама.ИНН0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»