Сбер показал, как будет выглядеть рабочее место будущего с ИИ

Erid: 2SDnje6uYKB

Компания «Салют для бизнеса» (входит в группу Сбер), разработчик корпоративной платформы «ГигаЧат Бизнес» (GigaChat Enterprise), показала, как выглядит единое рабочее пространство на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает медиа для предпринимателей «Инк».

Теперь сотрудникам больше не нужно переключаться между разными приложениями – все задачи можно выполнять в одном интерфейсе. Платформа «ГигаЧат Бизнес» становится единым рабочим пространством, где каждый сотрудник может взаимодействовать с ИИ-агентами, обращаться к базам данных и офисным приложениям. Такой подход, по замыслу разработчиков, формирует универсальное рабочее место для специалистов любых ролей.

В основе работы лежит принцип взаимодействия цепочек ИИ-агентов, каждый из которых отвечает за свой этап выполнения задачи. Ключевое отличие такого подхода от классического офисного пакета – отсутствие разрывов между задачами. Обычно при подготовке отчета сотрудник поочередно открывает браузер, редактор таблиц, текстовый процессор и почту, каждый раз заново погружаясь в контекст. Универсальная рабочая поверхность «ГигаЧат Бизнес» сохраняет единый контекст: все рабочие материалы – тексты, таблицы, изображения и ссылки – хранятся в рамках одного диалога или проекта.

Это означает, что, попросив ИИ-агента проанализировать прикрепленный файл, а затем создать на его основе презентацию по корпоративному шаблону, сотрудник не теряет фокус внимания и не тратит ресурсы на техническое форматирование или поиск версий документа. По оценкам разработчиков, такой подход может сократить затраты рабочего времени на 30-70%.

Корпоративная платформа «ГигаЧат Бизнес» доступна в трех конфигурациях, что позволяет подобрать оптимальное решение для бизнеса любого масштаба. Локальная версия поставляется в виде программно-аппаратного комплекса для крупнейших компаний, банков и объектов критической информационной инфраструктуры, где предъявляются наивысшие требования к безопасности. Облачная конфигурация ориентирована на компании, для которых важна возможность быстрого масштабирования. Гибридный вариант подходит среднему и крупному бизнесу: он функционирует в приватном облаке, данные хранятся на серверах компании, а сама модель не сохраняет информацию после генерации ответа.

