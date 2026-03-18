Впервые в этом году доля девушек среди участников конкурса составила более 50%

В конкурсе «Цифровой марафон» уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Мы живем в очень динамичное время, когда будущее во многом зависит от нас самих. Это требует постоянного развития, готовности учиться новому и менять привычные подходы. Сегодня все больше задач связано с использованием искусственного интеллекта, и это меняет требования к компетенциям. Он задает новую планку: важно уметь правильно формулировать задачи, работать в нестандартных ситуациях. Технологии усиливают тех, кто понимает, как ими пользоваться. В этом году через «Цифровой марафон» пройдут тысячи участников – люди самого разного возраста и профессий, и для многих из них это станет серьезным шагом в профессиональном развитии».

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории «Новичок» – для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финсектора, образования, промышленности и те, кто делает первые шаги в информационных технологиях. (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Среди категорий «Исследователь» и «Эксперт» за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. При этом впервые доля девушек среди участников составила более 50%.

Победительница 2025 года в категории «Новичок» Хадижат Мусаева рассказала, что пришла на конкурс, чтобы проверить свои силы. В результате она не только выиграла, но и обрела уверенность в себе, которая стала ей надежной опорой: «Победа дала мне нечто важное: профессиональное признание среди моих коллег и преподавателей. Она соединила мою работу, учебу и хобби в единый профессиональный трек».

В этом году специально для конкурса Сбер разработал виртуальное пространство. В нем участники могут общаться, проходить квесты и образовательные задания, изучать возможности ГигаЧата. 1 марта на площадке открылась киберзона. Здесь участники могут пройти четыре игры на реакцию, логику и внимание от «Школы 21» и Нетологии.

Конкурс «Цифровой марафон» помогает участникам оценить и повысить свой уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования.

Победитель, занявший первое место в категории «Эксперт», получит 1 млн рублей, в категории «Исследователь» – 500 тыс. рублей. Призеры уровня «Новичок» получат ценные призы от Сбера. Всех призеров в каждой категории также ожидают сертификаты на обучение в «Нетологии».

