Первый этап отбора завершён ‒ заявки подали студенты из 433 университетов страны, от Москвы до региональных вузов Якутска, Владивостока и Иркутска

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» завершил первый этап приёма заявок на всероссийский проект «МАЯКИ» ‒ программу поддержки студентов-новаторов с общим объёмом финансирования 90 млн рублей.

Заявки поступили из 310 городов ‒ помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в числе лидеров Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Иркутск, Владивосток и Якутск.

Наибольшее число участников ‒ из НИУ ВШЭ, Президентской академии РАНХиГС, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Финансового университета, УрФУ и НГУ, в числе участников студенты из вузов всех федеральных округов.

Подавляющее большинство участников ‒ студенты бакалавриата, 81% от общего числа зарегистрировавшихся. По направлениям подготовки в топе ‒ IT и компьютерные науки, экономика и финансы, менеджмент и инженерия ‒ среди участников есть и будущие медики, юристы, социологи и дизайнеры.

Следующий этап ‒ онлайн-тестирование, после которого прошедшие отбор участники будут приглашены на деловую игру. По итогам всех этапов отбора 300 лучших получат по 300 000 рублей. А Сбер даст им доступ к ключевым конференциям и закрытым встречам с экспертами.

