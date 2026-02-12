16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,4648   EUR  92,4750  

Новости

Больше новостей
У вас установлен счетчик воды?
Комментировать
0
Вы пить стали:
Комментировать
0
Вы живете по средствам?
Комментировать
0
Больше опросов

Ханты-Мансийский НПФ запустил дистанционное оформление выплат по программе долгосрочных сбережений

Программу долгосрочных сбережений Ханты-Мансийский НПФ реализует уже третий год

Ханты-Мансийский НПФ запустил дистанционное оформление выплат по программе долгосрочных сбережений
Фото предоставил АО "Ханты-Мансийский НПФ"

Erid: 2SDnjcxZHBv

Клиенты Ханты-Мансийского НПФ по программе долгосрочных сбережений теперь могут оформить выплату полностью онлайн – без визита в офис и бумажных документов. Новая функция доступна в «Личном кабинете».

Чтобы подать заявление на назначение выплаты, необходимо авторизоваться в «Личном кабинете» через портал Госуслуг, заполнить электронное заявление и указать необходимые сведения, включая банковские реквизиты для перечисления средств. Информация о принятом решении отображается в «Личном кабинете».

Президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова отметила, что развитие цифровых сервисов является одним из приоритетных направлений работы фонда: «Для меня показатель качества нашего продукта - это счастливые истории клиентов, которые решают пенсионные вопросы, не отрываясь от своих дел и семьи. Запуск онлайн-назначения по программе долгосрочных сбережений - как раз такая история. Мы буквально приближаем Ханты-Мансийский НПФ к человеку, где бы он ни находился: в Ханты-Мансийске, вдали от окружного центра или вообще за пределами Югры. Наша цель - стереть километры и организовать процесс так, чтобы он был понятным и предсказуемым, оставив клиенту суть: простой инструмент для заботы о своем будущем».

Через «Личный кабинет» Ханты-Мансийского НПФ клиенты могут не только подать заявление на назначение выплаты по программе долгосрочных сбережений, но и отслеживать состояние своих сбережений, актуализировать персональные данные, получать информацию о движении средств и статусе заявлений, заключать договоры, а также направлять обращения в фонд.

Программу долгосрочных сбережений Ханты-Мансийский НПФ реализует уже третий год. Это механизм долгосрочных сбережений, поддерживаемый государством, который позволяет гражданам формировать дополнительные накопления на будущее. Участники программы самостоятельно вносят средства, при этом государство предоставляет софинансирование, размер которого зависит от уровня дохода и объёма взносов участника программы. Средства инвестируются Ханты-Мансийским НПФ, а полученный инвестиционный доход ежегодно зачисляется на счёт клиента. Кроме того, участники программы могут воспользоваться налоговым вычетом, а также направить в программу средства своих пенсионных накоплений, сформированных по договору обязательного пенсионного страхования, в виде единовременного взноса. Многие клиенты так и поступают, это позволяет им получить всю сумму своей накопительной пенсии в течение 5 лет.

Выплаты по программе долгосрочных сбережений в настоящий момент получают более 100 клиентов Ханты-Мансийского НПФ. Право на получение средств имеют клиенты, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, при соблюдении условий договора.

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд работает на рынке с 1995 года, реализует программы обязательного пенсионного страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. Деятельность фонда осуществляется на основании лицензии Банка России.

Узнать подробнее о программе долгосрочных сбережений Ханты-Мансийского НПФ и заключить договор можно на официальном сайте фонда.

Erid: 2SDnjcxZHBv

Реклама. ИНН8601999494

АО "Ханты-Мансийский НПФ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:49, просмотров: 112, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=8gLYcE8oNlRNIcLKs3Pq5EMQa+OWr+bLgVySBVspuK5yuafUfumYhdRgrO0ZHAk2OxbaarestDHbORtUdHqQj8kbqgPQ0t8zJ2eW6XoeLARgJkhnyLATufZ04Z3BIlJ0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=8gLYcE8oNlRNIcLKs3Pq5EMQa+OWr+bLgVySBVspuK5yuafUfumYhdRgrO0ZHAk2OxbaarestDHbORtUdHqQj8kbqgPQ0t8zJ2eW6XoeLARgJkhnyLATufZ04Z3BIlJ0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=8gLYcE8oNlRNIcLKs3Pq5EMQa+OWr+bLgVySBVspuK5yuafUfumYhdRgrO0ZHAk2OxbaarestDHbORtUdHqQj8kbqgPQ0t8zJ2eW6XoeLARgJkhnyLATufZ04Z3BIlJ0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=8gLYcE8oNlRNIcLKs3Pq5EMQa+OWr+bLgVySBVspuK5yuafUfumYhdRgrO0ZHAk2OxbaarestDHbORtUdHqQj8kbqgPQ0t8zJ2eW6XoeLARgJkhnyLATufZ04Z3BIlJ0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=8gLYcE8oNlRNIcLKs3Pq5EMQa+OWr+bLgVySBVspuK5yuafUfumYhdRgrO0ZHAk2OxbaarestDHbORtUdHqQj8kbqgPQ0t8zJ2eW6XoeLARgJkhnyLATufZ04Z3BIlJ0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=8gLYcE8oNlRNIcLKs3Pq5EMQa+OWr+bLgVySBVspuK5yuafUfumYhdRgrO0ZHAk2OxbaarestDHbORtUdHqQj8kbqgPQ0t8zJ2eW6XoeLARgJkhnyLATufZ04Z3BIlJ0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре суд, вопреки позиции следствия, не стал отправлять в СИЗО подростка, готовившего нападение на школу 650
  2. ​Под дых спорту 643
  3. ​Согрей меня, табло 610
  4. Минпромторг предложил обложить максимальным НДС иностранные товары на маркетплейсах 537
  5. Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатным обслуживанием 487
  6. ​В Сургуте запустили новое голосование по судьбе «Авроры» 339
  7. ​Власти Сургута объяснили, почему решили не включать КСК «Геолог» в проект КРТ в части 27А микрорайона 321
  8. ​В 45-ом микрорайоне Сургута может появиться бассейн и библиотека 270
  9. ​​В Сургутском районе на переселение из аварийного фонда направят почти 7 млрд рублей 220
  10. Суд обязал МВД выплатить югорчанке 200 тысяч за то, что бракованный загранпаспорт привел к срыву отпуска 214
  1. ​Когда иначе нельзя 4304
  2. Новые правила согласования киосков ничего не поменяют в Сургуте, если не будет жесткой политической воли очистить город от этой проблемы 2397
  3. Администрация Сургута вывезла из двора брошенный автомобиль, а его владелец потребовал сотни тысяч рублей компенсации 2242
  4. ​Росгидрометцентр назвал регионы с риском сильного весеннего паводка. В их числе − Югра 2213
  5. ​В дачном кооперативе Сургута сгорел дом ‒ погиб взрослый и ребенок 2082
  6. ​Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт в 2025 году 2075
  7. Дума Лангепаса избрала нового главу города 2050
  8. ​«Зимняя сказка» в «Порту»: в Сургуте открылась выставка про Щелкунчика, Снежную королеву и других знакомых героев // ФОТОРЕПОРТАЖ 2029
  9. Власти Югры протестируют в Сургуте единый стандарт оповещения об отключениях 2015
  10. ​Пар изо рта и +12 по норме: как в Сургуте решают проблему холода в автобусах // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1995
  1. ​Чипнут всех 9986
  2. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 7619
  3. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7166
  4. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 5047
  5. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 4941
  6. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 4594
  7. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 4442
  8. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 4423
  9. ​Когда иначе нельзя 4304
  10. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4089

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика