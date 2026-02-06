Erid: 2SDnjeR3svG

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых активных банков в соцсетях по итогам 2025 года (6 место), поднявшись на две позиции по сравнению с итоговым рейтингом предыдущего года.

Исследование было подготовлено порталом Brobank.ru, оно опирается на показатели пяти платформ: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Rutube и YouTube. В выборку попали банки с крупнейшей аудиторией в соцсетях. В рейтинге участники ранжированы по индексу активности, отражающего среднесуточную частоту добавления постов в одной группе, которую кредитная организация использует для общего информирования. Балл увеличивается, если банк добавляет видео на своем канале YouTube или Rutube.

Банк Уралсиб рассматривает социальные сети как один из ключевых каналов взаимодействия с ключевой аудиторией и последовательно развивает свое присутствие на цифровых платформах. Банк активно ведет и совершенствует официальные аккаунты в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках, Дзене и МАХ, оперативно предоставляя клиентам актуальную информацию, поддерживая регулярный контакт со своей аудиторией и поступательно расширяя охват коммуникаций.

