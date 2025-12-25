Erid:2SDnjd5dGCG

22 декабря в Екатеринбургском филиале Банка Уралсиб прошла автограф-сессия баскетбольного клуба «Уралмаш». Игроки клуба Тайрелл Нельсон и Игорь Новиков подписывали баскетбольные карточки всем желающим клиентам и сотрудникам Уралсиба.

Банк сотрудничает с БК «Уралмаш» уже более двух лет, совместный проект стартовал в начале сезона 2023/2024 г. Многие клиенты специально пришли с детьми, чтобы пообщаться со знаменитыми игроками любимой команды. Игорь Новиков – воспитанник Новосибирской школы басктбола, играет с 2010 года, в 2017 году впервые подписал контракт с БК «Уралмаш». Трижды становился обладателем Кубка России, дважды – чемпионом Суперлиги. Тайрелл Нельсон – американский баскетболист, в профессиональном баскетболе с 2017 года, играл в ведущих командах нескольких стран. Обладатель Кубка Бельгии, бронзовый призер национальных чемпионатов Финляндии и Хорватии. С 2023 года играет за «Уралмаш».

«Банк Уралсиб активно поддерживает различные спортивные инициативы в Уральском федеральном округе как в профессиональном, так и любительском спорте. Мы выступаем сторонниками здорового образа жизни, активной жизненной позиции, воспитания молодого поколения на правильных принципах и примерах. Поэтому мы участвуем в самых разных спортивных активностях и других форматах взаимодействия в области спорта – с государственными и муниципальными организациями, со спортивными клубами и болельщиками в регионе, и намерены делать это в будущем», – отметила управляющий Екатеринбургским филиалом Дарья Юнусова.

