Erid:2SDnjdUHvXS

По итогам 9 месяцев 2025 года, опубликованным на официальном сайте Центрального Банка России, результат инвестирования пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ – 20,81%* годовых. Это третий показатель среди НПФ, размер пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд рублей.

Ханты-Мансийский НПФ обеспечивает высокую доходность, при этом придерживаясь умеренно-консервативной инвестиционной стратегии. Она заключается в работе с активами низкого и среднего риска. Это позволяет добиваться стабильных результатов, поскольку приоритетом для фонда является сохранность и доходность пенсионных средств клиентов. В III квартале, в условиях снижения ключевой ставки, увеличена доля государственных облигаций, что позволит обеспечить стабильный рост сбережений в долгосрочной перспективе.

Подробнее ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля и принципами инвестирования Ханты-Мансийского НПФ можно на официальном сайте.

Согласно данным Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов за девять месяцев составила 13,1% годовых.

*Указана доходность размещения средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения негосударственному пенсионному фонду.

Erid:2SDnjdUHvXS

Реклама.ИНН8601999494

АО "Ханты-Мансийский НПФ"