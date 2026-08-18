Первый отель Azimut Hotels в Югре откроется в Когалыме в 2026 году

Первый в Югре отель федеральной сети Azimut Hotels откроется в Когалыме в 2026 году. Компания возьмет в управление действующую гостиницу «Когалым», проведет комплексное обновление и переведет ее под свой бренд. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры».

Отель расположен в центре Когалыма, примерно в 300 метрах от здания городской администрации. Сейчас гостиница располагает 77 номерами, после реновации она будет работать в категории «четыре звезды».

В здании обновят номерной фонд, общественные пространства и инфраструктуру. Для постояльцев оборудуют ресторанную зону, лобби-бар и фитнес-клуб. Также появятся конференц-залы для деловых и корпоративных мероприятий.

Это вторая федеральная сеть, пришедшая в Когалым. Первой в 2022 году стала Cosmos Smart.

Напомним, что в 2024 году появилась информация о заходе в Сургут сети Hilton, но в итоге этого так и не случилось. Почему — можете узнать в разборе СИА-ПРЕСС.