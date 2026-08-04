Маршрут «Месторождение Югра» претендует на победу во Всероссийской премии

Национальный туристический маршрут «Месторождение Югра» стал участником Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Об этом сообщили в департаменте промышленности Югры. Проект представлен в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут». Он знакомит гостей региона с культурно-историческим наследием округа, традициями ханты и манси, местной кухней и промышленным потенциалом.

В программу входят посещение Ханты-Мансийска, Сургута и Когалыма, дегустация локальных продуктов, включая оленину и сосьвинскую сельдь, а также экскурсии на нефтяные объекты. Туристы могут увидеть процесс добычи нефти, побывать на кусте скважин и посетить кернохранилище с образцами горных пород.

Премия «Маршрут года» проводится с 2014 года и отмечает лучшие проекты в сфере создания и развития туристических маршрутов. В этом году конкурс проходит в обновленном формате: вместо региональных этапов введены отборочные, а подать заявку можно независимо от региона регистрации. За десять лет в премии приняли участие более четырех тысяч проектов.