В Югре пассажирский теплоход «Заря» сел на мель

Пассажирский теплоход «Заря» сел на мель во время рейса между Ханты-Мансийском и поселком Кондинское, сообщает Сургутская транспортная прокуратура. По предварительной информации, судно, принадлежащее АО «Северречфлот», вышло за пределы судового хода и оказалось на мели. На борту находились 28 пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал.

«По данному факту Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта», — сообщили в ведомстве.

По имеющимся данным, механических повреждений теплоход не получил.