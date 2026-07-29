Виктор и Надежда Заусайловы из Тюменской области победили в номинации «Золотая семья»

Супруги Виктор и Надежда Заусайловы из села Упорово Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года». Они получили награду в номинации «Золотая семья». В этом году конкурс собрал рекордное количество участников – почти 12 тысяч семей со всей страны.

История семьи Заусайловых началась почти 50 лет назад, рассказали в департаменте социального развития региона. После службы в армии Виктор приехал в Упорово навестить брата, но решил остаться и устроился на работу в райком комсомола. Там он встретил Надежду – молодую учительницу, приехавшую в село после педагогического института. Дружба переросла в любовь, а любовь – в крепкую семью.

Супруги воспитали троих детей, а сегодня радуются успехам семерых внуков. Несмотря на то, что родственники живут в разных городах – Тюмени, Сургуте и Санкт-Петербурге, – семья сохраняет тесную связь и общие традиции. Внуки с радостью проводят летние каникулы в Упорово.

В семье Заусайловых бережно хранят старинные скатерти, полотенца и накидки ручной работы, принадлежавшие прапрабабушкам. Все члены семьи придерживаются активной гражданской позиции: участвуют в социальных акциях, конкурсах и поддерживают участников специальной военной операции.

«Секрет нашего семейного счастья – в общих ценностях и традициях, одинаково важных для всех. На первое место мы ставим общность интересов и схожесть жизненных целей: создание крепкой семьи, воспитание достойных детей, забота о старших», – рассказала Надежда Заусайлова.