Мошенники в Югре требуют до 10 тысяч рублей за фиктивную поверку счетчиков

Мошенники активизировали в Югре схему с фиктивной поверкой счетчиков: жителям рассылают поддельные уведомления и требуют заплатить за услуги до 5-10 тысяч рублей. Аферисты также угрожают штрафами, сообщает «Стройкомплекс Югры». Поддельные извещения, внешне похожие на официальные документы, раскладывают по почтовым ящикам. Кроме того, злоумышленники звонят жителям и убеждают их срочно провести поверку приборов учета.

Еще одна схема связана с «жилищными проверками». В социальных сетях, мессенджерах и электронной почте мошенники представляются сотрудниками жилищной инспекции и сообщают о якобы выявленных нарушениях. Для ознакомления с материалами они предлагают перейти по фишинговой ссылке, после чего человек рискует лишиться личных данных и доступа к аккаунтам.

Проверить реальный срок поверки счетчика можно через приложение «Госуслуги Дом». С мая 2026 года пользователям также направляют официальные напоминания через «Госуслуги» и электронную почту.

Проводить поверку вправе только организации с государственной аккредитацией, а ее результаты должны вноситься в федеральную систему «Аршин». Заявку можно оставить через «Госуслуги Дом», выбрав компанию из реестра Росаккредитации и заранее ознакомившись со стоимостью услуги.

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