В Тюменьстате рассказали, что подорожало и подешевело в Югре к августу

Потребительские цены и тарифы в Югре к концу июля 2026 года выросли в среднем на 4,5% по сравнению с декабрем прошлого года. Это немного ниже общероссийского показателя − 4,8%. Сильнее всего в регионе подорожали услуги, а среди продуктов заметнее всего выросла стоимость сахара. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в Тюменьстате.

Как изменились цены в целом?

Продовольственные товары с декабря 2025 года подорожали в Югре в среднем на 3,9%. Для сравнения, в целом по России рост составил 3,1%.

Непродовольственные товары стали дороже на 3,8% против 4,1% по стране. Наиболее заметно выросли тарифы на услуги населению − сразу на 6,2%, однако и здесь Югра оказалась ниже общероссийского показателя в 7,8%.

Какие продукты подорожали сильнее всего?

Лидером по росту цен стал сахар − с декабря он прибавил 18,2%. Алкогольные напитки стали дороже на 8,7%.

Среди остальных продуктов заметнее всего выросли цены на:

кондитерские изделия − на 7,2%;

рыбу и морепродукты − на 7,1%;

крупы и бобовые − на 7%;

овощи и фрукты − на 6,3%;

колбасные изделия и продукты из мяса и птицы − на 5%;

подсолнечное масло − на 4,7%;

хлеб и хлебобулочные изделия − на 2,3%.

Мясо и птица, а также куриные яйца прибавили менее 1%.

При этом часть привычных продуктов с начала года, напротив, стала дешевле. Сливочное масло потеряло в цене 5,9%, сыр − 5,5%, молоко и молочная продукция − 4,2%, макаронные изделия − 1,4%.

Что происходит с непродовольственными товарами?

Здесь наиболее заметно подорожали лекарства − на 6,7%. Табачные изделия прибавили 5,1%, мебель − 3,2%, строительные материалы − 2,3%. Одежда, белье и трикотаж подорожали менее чем на 1%.

Одновременно некоторые товары стали доступнее. Электротовары и бытовые приборы подешевели на 3,4%, моющие и чистящие средства − на 2,8%, телерадиотовары − на 1,8%, парфюмерия и косметика − на 1,4%. Незначительно снизились и цены на обувь.

Какие услуги прибавили больше всего?

Именно в сфере услуг зафиксированы самые значительные изменения. Зарубежный туризм с декабря подорожал сразу на 27,5%.

Следом идут ветеринарные услуги − плюс 19,6%, услуги правового характера − 18,4% и пассажирский транспорт − 16,6%.

Также выросла стоимость услуг физкультуры и спорта − на 7,2%, медицинских услуг − на 6,7%, телекоммуникационных − на 6,2%, бытовых − на 5,5%.

Услуги организаций культуры стали дороже на 4,5%, образования − на 4,3%, гостиниц и других мест проживания — на 2,4%, санаторно-оздоровительные услуги − на 2,2%, дошкольного воспитания — на 1,5%.

При этом жилищные и коммунальные услуги, включая аренду квартир, по информации Тюменьстата, с декабря выросли менее чем на 1%. Незначительное снижение − также менее 1% − зафиксировано в стоимости банковских и страховых услуг.

Кстати, в Югре за первые шесть месяцев 2026 года снизились объемы промышленного производства и строительства жилья. При этом выросли розничная торговля, общепит и рынок платных услуг, а средняя зарплата приблизилась к 140 тысячам рублей. Основные показатели социально-экономического положения региона − в нашем обзоре.