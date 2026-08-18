Врачи Сургута спасли 37-летнего мужчину с инфарктом, который начался во сне

Врачи кардиоцентра Сургута спасли 37-летнего жителя Нефтеюганска с острым инфарктом миокарда. Приступ начался ночью – мужчину разбудила сильная давящая боль в груди, отдававшая в обе руки, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Несмотря на молодой возраст, у пациента уже были два серьезных фактора риска – артериальная гипертония и сахарный диабет. Мужчина не стал ждать утра и сразу обратился за медицинской помощью.

В Кардиоцентр он поступил в тяжелом состоянии. Обследование показало, что передняя межжелудочковая артерия полностью закупорена, из-за чего часть сердечной мышцы оказалась под угрозой гибели.

«Уже через 15 минут после поступления пациента доставили в рентгеноперационную. Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Джумабек Косимов выполнил экстренное вмешательство – через небольшой прокол в сосуде провел катетер к месту закупорки и установил стент. Металлический каркас восстановил просвет артерии и кровоснабжение сердечной мышцы», – указали в сообщении.

В Кардиоцентре подчеркивают, что инфаркт может произойти и в молодом возрасте. Риск повышают артериальная гипертония, сахарный диабет, высокий уровень холестерина и другие факторы.

«Важно регулярно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, проходить диспансеризацию и не игнорировать тревожные симптомы. При появлении сильной давящей боли в груди, особенно с распространением в руку, плечо, спину или нижнюю челюсть, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью», – отметила главный врач Кардиоцентра Ирина Урванцева.