День физкультурника в Сургуте собрал более 3,5 тысячи человек

Более 3,5 тысячи сургутян приняли участие в праздновании Дня физкультурника. Главной площадкой стал спортивный комплекс «Олимп», где для жителей организовали соревнования, мастер-классы и другие активности. Об этом сообщает администрация Сургута.

Гости участвовали в веселых стартах, играли в шахматы и шашки, стреляли из лука, соревновались в дартсе, армрестлинге, футболе, брейкинге и настольном теннисе. Также прошли мастер-классы по фитнесу и суставной гимнастике.

Желающие смогли сдать нормативы ГТО. На празднике также наградили спортсменов, тренеров и специалистов за результаты и вклад в развитие физической культуры и спорта Югры.

Одним из центральных событий стал финал конкурса «Мисс Спорта Сургута». Его участницы прошли испытания по общей физической погготовке, представили творческие номера и приняли участие в дефиле.

Победительницей стала инструктор по спорту центра физической подготовки «Надежда» Наталья Низамова. Она простояла в планке более девяти минут, выполнила 1209 приседаний и 950 упражнений на пресс.

Напомним, что вскоре в Сургуте пройдет еще одно массовое мероприятие — выставка «Товары земли Югорской», которая в прошлом году собрала на центральной площади более 60 тысяч человек.