Семья из Югры попала в смертельное ДТП на трассе в Екатеринбург

Семья из Югры попала в смертельное ДТП по дороге в Екатеринбург. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Авария произошла на 184-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. По данным Госавтоинспекции, за рулем находился 35-летний житель Югры. Мужчина превысил скорость, потерял управление, после чего автомобиль съехал на обочину и перевернулся. После опрокидывания автомобиля из салона выпал шестимесячный ребенок, который скончался на месте происшествия. Оба родителя и его трехлетний брат получили травмы различной степени и были доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы. По результатам расследования возможно возбуждение уголовного дела.