Ханты-Мансийск принимает чемпионат России по лыжероллерам

Соревнования также состоятся на трассах Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Как рассказала заместитель губернатора Югры Елена Майер , подготовка к чемпионату началась более года назад. Для турнира обновили трассы и инфраструктуру центра, включая трибуны, а также создали Дом болельщиков.
Югру на чемпионате представят почти 50 спортсменов. Среди них — двукратный чемпион России Егор Митрошин . При этом несколько представителей региона находятся на тренировочных сборах в составе сборной России в Италии.
По словам главного тренера сборной Югры по лыжным гонкам Сергея Турышева , популярность лыжероллеров в стране растет. Если в прошлом году на чемпионате в Казани выступили около 200 человек, то в Ханты-Мансийске ожидаются уже 300 участников.
Городские гонки запланированы на 22-23 августа. В воскресенье впервые проведут любительский забег, принять участие в котором смогут все желающие, умеющие кататься на лыжероллерах. В этот же день с 11:00 на Центральной площади пройдет спортивный праздник с мастер-классами и другими мероприятиями.
Торжественное открытие чемпионата состоится 18 августа в 14:00 в Центре зимних видов спорта. Организаторы отмечают, что расписание гонок может корректироваться из-за погоды.
Напомним, что в 2024 году Югре прошел финал Кубка России по лыжероллерам, а в 2023 году — Чемпионат России, где Сергей Устюгов с отрывом в десятую долю секунды обеспечил победу сборной Югры.