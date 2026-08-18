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Разминка перед зимой — в Югре стартует чемпионат России по лыжероллерам

Ханты-Мансийск принимает чемпионат России по лыжероллерам

Разминка перед зимой — в Югре стартует чемпионат России по лыжероллерам
Фото Центра спортивной подготовки сборных команд Югры
Ханты-Мансийск с 18 по 23 августа примет чемпионат России по лыжным гонкам на лыжероллерах. На соревнования заявились около 300 спортсменов из более чем 50 регионов страны, причем часть гонок пройдет прямо на центральных улицах города. Об этом сообщает РИЦ «Югра».

Соревнования также состоятся на трассах Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Как рассказала заместитель губернатора Югры Елена Майер , подготовка к чемпионату началась более года назад. Для турнира обновили трассы и инфраструктуру центра, включая трибуны, а также создали Дом болельщиков.

Югру на чемпионате представят почти 50 спортсменов. Среди них — двукратный чемпион России Егор Митрошин . При этом несколько представителей региона находятся на тренировочных сборах в составе сборной России в Италии.

По словам главного тренера сборной Югры по лыжным гонкам Сергея Турышева , популярность лыжероллеров в стране растет. Если в прошлом году на чемпионате в Казани выступили около 200 человек, то в Ханты-Мансийске ожидаются уже 300 участников.

Городские гонки запланированы на 22-23 августа. В воскресенье впервые проведут любительский забег, принять участие в котором смогут все желающие, умеющие кататься на лыжероллерах. В этот же день с 11:00 на Центральной площади пройдет спортивный праздник с мастер-классами и другими мероприятиями.

Торжественное открытие чемпионата состоится 18 августа в 14:00 в Центре зимних видов спорта. Организаторы отмечают, что расписание гонок может корректироваться из-за погоды.

Напомним, что в 2024 году Югре прошел финал Кубка России по лыжероллерам, а в 2023 году — Чемпионат России, где Сергей Устюгов с отрывом в десятую долю секунды обеспечил победу сборной Югры.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 397, комментариев: 0
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