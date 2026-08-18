Разбитые бордюры на проезде Мунарева в Сургуте не будут чинить по гарантии

Поврежденные бордюры на проезде Петра Мунарева в Сургуте, на которые ранее жаловались горожане, были исправны на момент приемки работ, а сколы и выбоины появились позже. Подрядчик устранять их по гарантии не будет. Об этом администрация города указала в ответе на запрос СИА-ПРЕСС.

«Да, администрации известно о данных повреждениях. Они были выявлены в ходе текущего функционирования объекта», – говорится в ответе мэрии.

При этом во время контрольных выездов таких дефектов, по данным властей, не было.

«В ходе контрольных выездов представителей администрации города указанные дефекты не фиксировались, поскольку на момент осмотров, в период приемки работ, бордюры находились в исправном состоянии. Повреждения образовались позднее», – пояснили в администрации.

В мэрии считают, что бордюры повредили уже после приемки – предположительно, в результате удара. Поэтому случай не признали гарантийным, и подрядчик устранять дефекты не будет.

Ремонтировать бордюры будет уже не подрядчик, а организация, которая займется дальнейшим содержанием проезда.

«Устранение сколов и выбоин будет произведено эксплуатирующей организацией после передачи проезда в эксплуатацию. Конкретные сроки будут определены в соответствии с регламентом содержания дорог», – говорится в ответе властей.

При этом в администрации подчеркнули, что сам бордюр соответствует проекту, а качество материалов подтверждено документами.

Штрафовать подрядчика из-за повреждений также не планируют, поскольку власти не связывают их с качеством выполненных работ.

«Администрация города не считает допустимым наличие таких повреждений. Однако они возникли после приемки работ в 2025 году в ходе эксплуатации проезда и не являются следствием недостатков, допущенных подрядчиком», – подчеркнули в мэрии.

Власти Сургута также отметили, что на сроки нынешнего благоустройства ситуация не повлияет: установка бордюров относилась к контракту, завершенному в 2025 году, а тротуары, озеленение и разметку сейчас выполняют уже по другому контракту 2026 года.