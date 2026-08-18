На набережной Кривули в Сургуте не было разрешения на строительство и государственного стройнадзора

Строительство набережной Кривули в Сургуте, которая входит в инфраструктуру будущего Научно-технологического центра, сопровождалось серьезными нарушениями. Подрядчик выполнял работы без разрешения на строительство, а государственный строительный надзор на объекте не осуществлялся. При этом муниципальный заказчик− МКУ «Управление капитального строительства» Сургута − принимал и оплачивал выполненные работы. Об этом сообщает «Фактология» со ссылкой на материалы проверки Счетной палаты Югры.

По информации аудиторов, в 2022 и 2023 годах на создание берегоукрепительных сооружений направлялись в том числе средства инфраструктурного бюджетного кредита. Через окружной бюджет Сургут получил на эти цели около 2,47 млрд рублей, пишет издание.

Нарушения, как следует из материалов проверки, появились еще на этапе подготовки строительства. Порядок предоставления субсидии предусматривал наличие проектно-сметной документации, утвержденной главой города. Однако 12 августа 2022 года документацию своим приказом утвердил сам УКС. Счетная палата указала, что это не соответствовало установленному порядку предоставления межбюджетных трансфертов, и усмотрела признаки административного правонарушения.

Вопросы у аудиторов возникли и к определению стоимости контракта, добавляет «Фактология». Согласно проектной документации, строительство должно было занять 17,1 месяца. При расчете прогнозной инфляции УКС использовал срок в 26 месяцев − почти на девять месяцев больше.

По оценке Счетной палаты, в результате начальная максимальная цена контракта оказалась завышена на 83,17 млн рублей. После снижения стоимости во время закупки расчетное завышение цены уже заключенного контракта составило 53,93 млн рублей.

Согласно информации издания, само строительство также велось с нарушениями. Как установили аудиторы, разрешения на строительство у подрядчика не было. Несмотря на это, УКС продолжал принимать выполненные работы. К апрелю 2024 года по контракту было оплачено 2,07 млрд рублей.

Кроме того, муниципальный заказчик не направил в Жилстройнадзор Югры извещение о начале строительства. В результате государственный строительный надзор на объекте не осуществлялся.

При этом для контроля за строительством был заключен отдельный контракт с ФБУ «РосСтройКонтроль» стоимостью 50 млн рублей. Как отмечает «Фактология», условия предусматривали в том числе передачу исполнителю разрешения на строительство и фиксацию его отсутствия.

Еще один эпизод проверки касается авансирования подрядчика. В конце 2023 года компания «ЮВиС» обратилась с просьбой увеличить размер аванса с 43,6 до 50%. Согласно представленным данным, УКС согласился, после чего подрядчику дополнительно перечислили 237 млн рублей. При этом аудиторы указали, что обоснования для увеличения аванса представлены не были.

Счетная палата также установила нарушения сроков исполнения обязательств подрядчиком. При этом требования об уплате штрафов, как следует из материалов проверки, заказчик начал предъявлять после замечаний аудиторов.

Отдельный вопрос − разрешение на строительство. По данным «Фактологии», в региональном реестре соответствующий документ по объекту датирован 22 августа 2025 года − то есть он появился значительно позже начала работ и уже после проверки Счетной палаты.

По итогам проверки аудиторы потребовали провести служебные проверки. Как указывает издание, материалы в правоохранительные органы переданы не были.

Между тем набережная Кривули до сих пор не введена в эксплуатацию. Ее готовность оценивается примерно в 80%, а сроки завершения строительства переносились несколько раз. При этом, открыть ее для горожан в ближайшее время не получится. Объект связан с инженерной инфраструктурой НТЦ, где часть контрактов, заключенных еще в 2022 году, так и не была выполнена. Об этом СИА-ПРЕСС ранее рассказал глава Сургута Максим Слепов.

«Построить дорогу, не проложив под ней коммуникации, невозможно. К сожалению, пять из семи контрактов не были выполнены. Сейчас администрация как заказчик находится в судебных разбирательствах. Подрядчики взяли деньги, но работы не сделали», – сказал глава города.

После этого часть контрактов пришлось расторгать и объявлять заново. Сейчас, по словам Слепова, на объект зашли новые подрядчики. К ним также применяют штрафные санкции, если работы идут с отставанием.

Редакция направит запрос в Контрольное управление администрации Сургута, чтобы получить официальную позицию по ситуации со строительством набережной Кривули и исполнением требований, выданных после выявленных нарушений.

Ответ будет опубликован после его получения.