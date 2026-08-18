Сварщик из Сургута представит Россию на чемпионате в Китае

Сварщик из Сургута Валентин Ольховский представит Россию на международном чемпионате по сварке в Китае. Соревнования пройдут в октябре, право войти в национальную сборную сургутянин получил после победы в «Битве чемпионов». Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры».

Ольховский завоевал Гран-при на XVI Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер-2026». В «Битве чемпионов» соревнуются победители и призеры конкурса прошлых лет, обладающие золотыми наградами. Для сургутянина эта победа стала третьей подряд. Ранее он признавался лучшим сварщиком «Строймастера» в 2024 и 2025 годах.

Ольховский работает электрогазосварщиком в Сургутском аварийно-восстановительном поезде предприятия «Газпром трансгаз Сургут». Он владеет ручной дуговой и аргонодуговой сваркой, а также механизированной полуавтоматической.