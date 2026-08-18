Первый сухой фонтан в Сургуте построят в парке «Кедровый лог» за 15 млн рублей

В Сургуте определили подрядчика для строительства первого в городе сухого фонтана. Новый объект появится в парке «Кедровый лог» рядом со свадебной ротондой, говорится на портале госзакупок.

Победителем торгов стала компания «ПолимедСоюзСтрой». Подрядчику предстоит подготовить территорию, установить фонтан, обустроить сети водоснабжения и водоотведения, а также наружную подсветку. На реализацию проекта из городского бюджета выделили около 15 млн рублей. Завершить строительство и сдать объект подрядчик должен до конца октября.

Идею обустройства сухого фонтана почти год назад предложили сами сургутяне. Администрация поддержала инициативу и помогла заявить проект на конкурс инициативного бюджетирования.

Что известно о подрядчике

«ПолимедСоюзСтрой» уже неоднократно получал контракты на благоустройство общественных пространств Сургута. В частности, компания выполняла комплексное благоустройство сквера на улице Республики и ранее работала в самом парке «Кедровый лог». Там были установлены скамейки, качели и другие малые архитектурные формы, появились деревянные арки с подсветкой, новые дорожки и освещение.

При этом к некоторым выполненным компанией работам ранее возникали претензии. Так, 86.RU писал о состоянии фигурных скамеек в «Кедровом логе»: сообщалось, что конструкции шатались, а на их деревянных элементах были заусеницы.

В 2022 году работу подрядчика критиковали и общественники. В тот период компания занималась устройством дорожно-тропиночной сети в экопарке «За Саймой» и парке «Кедровый лог». Представитель ОНФ Рустем Юсупов указывал на отсутствие ограждения стройплощадки со стороны улицы Кайдалова и на состояние плиточного покрытия в «Кедровом логе».

«ПолимедСоюзСтрой» также занимался благоустройством сквера Дружбы народов, обновлением молодежного центра «Вариант» и капитальным ремонтом крыльца детского сада «Сказка», сообщал «СургутИнформ-ТВ».

Есть у компании и опыт работы в Сургутском районе. В 2022 году подрядчик был задействован в благоустройстве арт-парка в деревне Русскинской и общественной территории в деревне Лямина.

Помимо сухого фонтана, в «Кедровом логе» также пройдет благоустройство почти на 15 млн рублей.