Грозы и сильный ветер ожидаются в нескольких районах Югры 16 июня

Жителей нескольких муниципалитетов Югры предупредили о резком ухудшении погоды 16 июня. По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, днем в западной части округа ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15017 метров в секунду.

Непогода может затронуть Березовский, Советский и Кондинский районы, а также Югорск и Урай.

В МЧС рекомендуют во время грозы не прятаться под деревьями, держаться подальше от рекламных конструкций и не оставлять рядом с ними автомобили. Водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах, снизить скорость и соблюдать дистанцию.

Во время грозы также лучше избегать открытых пространств и водоемов.

При этом жителей Сургута непогода, вероятно, обойдет стороной. По прогнозу Gismeteo, на этой неделе в городе сохранится жаркая летняя погода. Днем температура воздуха будет подниматься до +25...+31 градуса.