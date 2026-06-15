Правительство Югры приняло ряд решений в социальной и технологической сферах

Власти Югры упростили порядок получения компенсации части родительской платы за детский сад для студентов колледжей и вузов округа. Теперь подать заявление можно в электронном виде, в том числе через мессенджер MAX. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам заседания регионального правительства.

Кроме того, на заседании рассмотрели несколько соглашений, которые планируется подписать на XVII Международном ИТ-форуме с участием стран БРИКС и ШОС. Он пройдет в Ханты-Мансийске с 17 по 19 июня.

Одно из соглашений Югра намерена заключить с Федеральным агентством воздушного транспорта. Оно предусматривает развитие беспилотных технологий и создание условий для их безопасного использования в регионе.

Еще одним партнером станет Московский авиационный институт. Стороны планируют совместно заниматься научными исследованиями в сфере беспилотных авиационных систем, а также подготовкой и повышением квалификации специалистов.

Также власти округа продлят соглашение о сотрудничестве с компанией «Яндекс». Речь идет о реализации совместных проектов в сфере цифрового развития и совершенствования коммуникационных сервисов региона.

Отдельное трехстороннее соглашение планируется подписать между правительством Югры, администрацией Сургута и компанией «Ориент Бридж». Проект предусматривает строительство и дальнейшую эксплуатацию центров обработки данных.

В начале заседания участники также обсудили ситуацию с паводками и лесными пожарами. По словам губернатора, обстановка находится под контролем профильных служб. Для снижения рисков подтопления режим повышенной готовности продолжает действовать в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе и Нижневартовском районе.